Helvacı Seyidoğlu yeni fabrikasının temelini attı

Helva Reçel sektörünün öncü firması Seyidoğlu Gıda, artan talebi karşılamak ve ürün gamını genişletmek için yeni fabrikasının temelini attı. İstanbul Hadımköy Organize Sanayi Bölgesinde 10 milyon TL yatırımla inşaatına başlanan fabrikada 200 yeni istihdam sağlanacak. Halihazırda 8 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Seyidoğlu Gıda, yeni yatırımıyla iki kat büyüyerek 16 bin metre kare üretim alanına ulaşacak. 30 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Genel Müdür Mehmet Göksu, “Yıllık 20 bin ton üretimimizi yeni yatırımla birlikte 35 bin tona

çıkarmayı ve ihracattaki payımızı artırmayı planlıyoruz. Hem yurt içinde hem de global pazarlarda rekabet etmek istiyoruz” diye konuştu.

Helva ve reçel başta olmak üzere 350 ürün çeşidiyle sektörün öncü firmalarından Seyidoğlu Gıda, 10 milyon TL yatımla İstanbul Hadımköy Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir üretim tesisinin inşaatına başladı. Temel atma töreninde konuşan Genel Müdür Mehmet Göksu, “2018 yılının ilk yarısında yeni tesiste üretime başlamayı hedefliyoruz. Yeni nesil dolum ve paketleme robotları siparişi verdik. Özellikle Piknik olarak adlandırılan 20 gramlık ürünler, endüstriyel gıda ve inovetif ürünlerimiz için bu yatırıma ihtiyaç duyuyorduk. SYD Grup olarak şu anda 4 markamızla 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sayısı 50 ülkeye çıkarma hedefimiz doğrultusunda makine parkuru ve kapasite artışı yatırımlarımızı 2018 yılında da devam edeceğiz. 2016 yılında 110 milyon TL olan ciromuzu da bu yıl yılsonunda 120 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

YENİ FABRİKADA PEKMEZ VE PASTA ÜRETİMİ YAPACAK

Seyidoğlu Gıda olarak helva reçelin dışında tahin, pekmez, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, pasta çeşitleri gibi 350 ürün çeşidine sahip olduklarını ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, “ Firma olarak ilk yola çıkışımız helva ve reçel ile oldu. Uzun yıllara dayanan kaliteli meyve tedarik zincirimizi kullanarak farklı alanlarda yatırımlara devam ediyoruz. Son yıllarda pekmeze karşı büyük ilgi var. Şuanda 4 olan pekmez çeşidimizi 10’a çıkaracağız. Daha önce üretilmemiş pekmezleri tüketiciye sunacağız. Yeni tesisimizde son teknolojiye sahip robotlarla pekmez, pasta ve yeni tatlı çeşitlerimizin üretimini yapacağız. Geleneksel Osmanlı lezzetlerini yeni nesle sevdirmek için ‘Faydalı Tatlı’ sloganıyla yoğun bir reklam ve tanıtım kampanyası sürdürüyoruz. Sektörde büyük bir adım atarak früktoz ve glikoz şurubu içermeyen ürünler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.