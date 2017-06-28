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Helikopterli saldırı şoke etti… Dünyada ilk haber! El bombaları…

Bir subayın kaçırdığı polis helikopteri, başkent Caracas üzerinde uçarak mahkemeye en az 15 kez ateş açtı. Helikopterin binaya el bombaları attığı bildiriliyor. Saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 09:29
Helikopterli saldırı şoke etti… Dünyada ilk haber! El bombaları…

Yıllardır ekonomik ve siyasi darboğazdan kurtulamayan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, bu kez bir polis helikopteri Yüksek Mahkeme binasına saldırdı.

Reuters haber ajansı, başkent Caracas üzerinde uçan helikopterin mahkemeye en az 15 kez ateş açtığını bildiriyor. Ayrıca binaya yukarıdan el bombaları da atıldı.

Caracas semalarında dolaşan helikopterin görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Video kayıtlarında ayrıca patlama sesleri de duyuluyor.

Polis helikopterini çalan isim ise, Oscar Perez isimli bir subay. Instagram'da bir video paylaşan Perez'in yanında yüzleri maskeli ve üniformalı askerler görülüyor.

Haftalardır muhaliflerin protestolarına hedef olan Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, olayı bir 'terör saldırısı' olarak niteledi. Maduro, helikopterin el bombalarıyla binaya saldırdığı bilgisini verdi.

Venezuela'daki gösteriler, parlamentoyu devre dışı bırakan Yüksek Mahkeme kararıyla başladı. Karar daha sonra geri çekilse de kalabalıkların öfkesi dinmiş değil. 1 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilerde 70'ten fazla kişi öldü.

Yüksek enflasyon altında ezilen Venezuela halkı, gıda, ilaç, süt gibi temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmakta büyük güçlük çekiyor. Başkan Nicolas Maduro, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada "Bundan daha fazla demokrasi imkansız" demişti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 09:29
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