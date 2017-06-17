Helikopterlerimiz engelsiz uçacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tümgeneral Aydoğan Aydın ve beraberindeki Kato kahramanlarının şehit düştüğü helikopter kazasının ardından gündeme gelen HETS sistemlerini 3 ay içinde tüm helikopterlere vereceklerini açıkladı. HETS sistemlerinde aktif sistemlerin radar ve lazer kullanımlı olduğunu anlatan Işık, “Bütün helikopterlere bu pasif HETS’yi 3 ay içinde vermiş olacağız. Sadece Silahlı Kuvvetler değil, Emniyet, Jandarma ve Orman Bakanlığı’nın helikopterlerine dahi bunu vereceğiz” dedi.



İlk etapta verilen bu sistemin helikopterin ana bilgisayarından bağımsız çalışacağını belirten Işık, “Ama daha sonra da bunu helikopterlerin ana bilgisayarına yükleyecek modifikasyonu gerçekleştireceğiz. Onun da çalışması başladı. Tamamen yerli olacak” bilgisini verdi.

TAMAMEN YERLİ

Sistemin etkin çalışabilmesi için bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını belirten Işık, “Belli bir metrenin üzerindeki yükseltiler Harita Genel Komutanlığı’na bildirilmek zorunda olacak. Harita Genel Komutanlığı da güncelleyecek ve belli periyodlarla helikopterlere aktarılacak. Eğer Meclisimiz uygun görürse, bildirmeyene cezai yaptırım getirilecek. Onu hazırlıyoruz. Muhtemelen görevi ihmal cezası olur” dedi.

KEDİ YAKLAŞSA GÖRECEK

Harita Genel Komutanlığı’nın sisteminde yükseltilerin yanı sıra yüksek gerilim hatlarının da olacağını söyleyen Işık, “Zaten helikopterler için en büyük tehdit elektrik telleri ve direkleridir. Hedefimiz bütün çekilen hatların hemen sisteme işlenmesi” diye konuştu. Bakan Işık, sınırdan sızmalara karşı alınan önlemleri de açıkladı. Işık, “Sınır Fiziki Güvenlik Sisteminde 823 kilometrelik kara hattının 700 kilometresi tamamlandı. Temmuz sonuna kadar, sadece Hatay’da çok aşırı sarp bir alan var, onun dışında tamamı bitmiş olacak. Şimdi o fiziki güvenliği, Entegre Sınır Güvenliğine dönüştürüyoruz. Bir pilot uygulamayı Şehit Çoban Hudut Karakolu’nda yıl sonuna kadar uygulamaya geçireceğiz. Tüm sınır hattını Entegre Sınır Güvenliğiyle donatmış olacağız. Bu entegre bir sistem ve bittiğinde sınırımıza kedi bile yaklaşsa göreceğiz” dedi.

YAŞ’TA TERFİ GÖRÜŞÜLECEK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yüksek Askeri Şura çalışmalarının başladığını, bu yılki Askeri Şura’nın askerle sivilin birlikte hazırlandığı bir YAŞ olacağını söyledi. YAŞ’ta ihraç değil terfilerin görüşüleceğini belirten Işık, terfi listelerini sadece sivillerin yapacağına ilişkin değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.