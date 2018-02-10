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Helikopterin düşürülmesi sonrası TSK'dan ilk açıklama

TSK, bugün bir helikopterimizin düşürülmesi sonrası açıklama yaptı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:13
Helikopterin düşürülmesi sonrası TSK'dan ilk açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün bir helikopterin düşürülmesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir helikopterin düşürüldüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.

 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 16:13
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • kalelikaleli27 dk önce
    alçak amerika burnun sürtecek.
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU33 dk önce
    Allah iki şehidimizi rahmet eylesin mekânları cennet olsun nur içinde yatsınlar. Millet olarak sabırlıyız bu elim hadise bizi içten yaraladı ama bize daha iyi kırbaçladı, Devletimiz ne yapacağını çok iyi biliyoruz. Bizler OSMANLI torunuyuz Ulu hakanımızAbdulhamidin yolundayız ,,,
  • YavuzYavuz34 dk önce
    Amerikanın hem uçağını hemde helikopterini düşürmek farz olmuştur. Amerikanın sonu elimizden olacak inşaAllah.
  • DalmanDalman1 sa önce
    Derhal yerine 10 atak helikopteri koymalıyız.tanri şehitlerimizi cennetiyle müjdelesin.vesselam.
  • TarıkTarık1 sa önce
    Helikopterimizi Amerika düşürdü tüm dış basın verdi bunu niye açıklamıyorlar...Sabah İsrail, İran İHA'sını vurunca anında israil F16'sı vuruldu, biz de hemen misilleme yapalım öyle...
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Silelim su serefsizler dunya bir olsa artik turk Milleti uyanmistir demekki 40' yildir Amerika ve öbur köpen ulkelerin destegiydi olmasaydi pkk ayakta duramazdi biz hepimiz askeriz ve haziriz hadi deyin yeter gurbetci turkleriz
  • mildadmildad1 sa önce
    acilen mildar( milimetrik dalga radarı)abd apaçi helikopteri gibi devreye sokulmalı
  • AliAli1 sa önce
    Bütün şehitlerimizin şehadetini kabul eyle Allahım.
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