Helikopterin düşürülmesi sonrası TSK'dan ilk açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün bir helikopterin düşürülmesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir helikopterin düşürüldüğünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor.