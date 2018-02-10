Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Helikopterimizin düşürüldüğü bölgede hareketlilik

Partisinin İstanbul İl İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir helikopterimizin bugün düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği bölgede helikopter trafiğinin yaşandığı görüldü.

10 Şubat 2018 Cumartesi 15:45
Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 15:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Bu sitelerde ne para götürüyorlar' dedi, oturduğu site yönetimi davayı açtı
    1. 'Bu sitelerde ne para götürüyorlar'..
    2. İtiraf ettiler: Türk tanklarına karşı...
    3. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    4. Hulusi Paşa Atina'yı titretti! Yunan..
    5. Afrin harekâtına katılan askerlerin en..
    6. Meral Akşener tehdit etti: Hepinize..
    7. Halk TV'de Afrin skandalı
    8. Sömürmeye değil, ihya etmeye..
    9. Helikopterin düşürülmesi sonrası..
    10. Bir düzine gollü maç! Gölcükspor 6..
    11. Son dakika! İsrail-Suriye krizinde son..
    12. Başbakan Yıldırım şehit sayısını..
    13. Tam 6 gol var kazanan yok!
    14. Helikopterimizin düşürüldüğü bölgede..
    15. Helikopterin düşürülmesi sonrası TSK..
    16. Utaş Uşakspor adım adım şampiyonluğa!
    17. Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle..
    18. Dikkat çeken teklif: Adı 'Recep Tayyip..
    19. İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    20. Erdoğan'dan TBB ve TTB'ye şok: Bundan..
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’