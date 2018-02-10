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Helikopterimizin düşürüldüğü bölgede hareketlilik
Partisinin İstanbul İl İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir helikopterimizin bugün düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği bölgede helikopter trafiğinin yaşandığı görüldü.
10 Şubat 2018 Cumartesi 15:45
Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 15:45
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