Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Helâl olsun... Bulduğu 12 bin doları sahibine teslim etti

İstanbul’da, geri dönüşüm ayrıştırma tesisinde çalışan Ayşe Demircan, bulduğu cüzdandan çıkan 12 bin doları sahibine teslim etti.

11 Temmuz 2017 Salı 11:44
Helâl olsun... Bulduğu 12 bin doları sahibine teslim etti

Yaklaşık 20 gün önce isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş cüzdanını düşürdü. Başakşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Ayrıştırma Tesislerinde çalışan Ayşe Demircan, gelen atıkları ayırırken cüzdanı gördü. Cüzdanda dolar ve kredi kartlarını gören Demircan, amirine haber verdi. Bulunan cüzdan Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri müdürlüğü yetkilileri tarafından Başakşehir Polis Merkezine teslim edildi. Cüzdan sahibine ulaşılmasının ardından cüzdan ve içindeki 12 bin dolar, 25 dirahmi ve 10 kredi kartı sahibine verildi. Cüzdan sahibi Ayşe Demircan’ı çalıştığı yerde ziyaret ederek teşekkür etti.

“VİCDANIM EL VERMEDİ ONLARI ALIP SAKLAMAK”

Cüzdanı sahibine teslim eden Ayşe Demircan, “Her zaman ki gibi dümenin başında duruyordum. Mal geldi geri itekledim, altından cüzdan çıkınca aldım, baktım. İçinde dolar var. Aydın beye teslim ettim. Aydın bey de Ahmet beye teslim etti. Heyecanlandım, onu da kazanan bir adam. Gerçek sahibine verilmesini istedim. Vicdanım el vermedi onları alıp saklamak” dedi.

Cüzdan sahibi ise cüzdanın geri gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayşe Demircan’a teşekkür etti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:44
  1. bulduğu
  2. 12
  3. bin
  4. doları
  5. sahibine
  6. teslim
  7. etti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    1. Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    2. Uyurgezer 8'inci kattan düşerek..
    3. İşte 'Anadolu' adının doğduğu köy
    4. TSK sinyali verdi! Afrin sınırına dev..
    5. Sürpriz yumurtadan çıkanlar şoke etti!..
    6. Piyasalar da FETÖ darbesine boyun eğmedi
    7. Hakan Şükür'e bir şok daha
    8. Cüneyt Arkın böyle inledi: Yapma..
    9. Zorunlu Bireysel Emeklilik caiz mi?
    10. Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı
    11. Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    12. FETÖ'cü Hakan Şükür'e yakalama kararı
    13. FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de keyif..
    14. Baykal oğluna kafa atan güvenliğin..
    15. 'DEAŞ Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'..
    16. Yüksekova’da 6 terörist etkisiz hale..
    17. Yine çok terleyecek! 'Delili yok'..
    18. PKK korkudan bakın ne yapıyor!
    19. Rusya'nın burnunun dibine füze..
    20. Katar sorununda Kuveyt arabulucu..
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme