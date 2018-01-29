Helal olmayan ürünleri yasakladılar

Tacikistan, Müslümanlar için yasak olan et ürünlerinin ülkeye ithal edilmesini yasakladı. Talebi Devlet Veteriner Kontrol Servisinin tüm et ürünleri tedarikçilerine gönderdiği belirtildi.

Tacikistan Devlet Veteriner Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Tojibek Norov 27 Ocak'ta Radyo Ozodi ile yaptığı röportajda, artık yabancı tedarikçilerin Tacikistan yetkililerinin akreditasyonuyla Tacikistan'a ürün getirebileceğini söyledi.

Tacikistan nüfusunun çoğu Müslümanlardan oluşuyor.