Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hedefte Donald Trump! Irkçılık tartışmalarına o da girdi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Charlottesville kentindeki olayların ardından yaşanan ırkçılık tartışmasıyla ilgili konuştu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:19
Hedefte Donald Trump! Irkçılık tartışmalarına o da girdi

Geçtiğimiz haftasonu ABD'nin Charlottesville kentinde sokağa çıkan ırkçılar ile onlara tepki gösteren ırkçılık karşıtları arasında yaşanan olaylar, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de gündemine girdi.

Trump yönetimiyle sık sık gerilim yaşayan İran'ın dini lideri, Çarşamba günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin ilişkilerine müdahale etmektense, kendi ülkenizi yönetin, beyaz ırkçılığıyla mücadele edin" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında #Charlottesville etiketini kullanan Hamaney, siyahi bir çocukla çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Geçtiğimiz haftasonu ABD'nin Charlottesville kentinde ırkçılık karşıtı protestocuların üzerine araç sürülmüş, saldırıda bir kadın hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı ve neo-nazi grupları kesin bir dille kınamaması ve yaptığı basın toplantısında her iki tarafı da suçlaması ülkede tartışma yaratmıştı.

Hamaney, Salı günü de Trump yönetimini hedef alan bir açıklama yapmış, açıklamasında "Irkçı ayrımcılığı ve hem beyazlar hem de siyahlara yönelik korkunç insan hakları ihlallerini düzelt. Eğer güçlü bir devletsen, git kendi ülkeni yönet. Gerçekten umursuyorsan, Washington, New York ve Los Angeles sokaklarındaki güvensizlik ve şiddetle mücadele et" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:19
  1. iran
  2. abd
  3. trump
  4. hamaney
  5. charlottesville
  6. Asya Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum
    1. Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos..
    2. Amerika'ya şok! Bir askeri daha..
    3. İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:..
    4. Adana'da 'Burada ezan okunmayacak'..
    5. Kanada'da 13 yıldır kayıp olan yüzük..
    6. Aracında su şişesi bekletenlere uyarı!
    7. Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri..
    8. ‘Türkiye’ye gelmeyin’ demişti… Bu..
    9. Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar..
    10. İlahiyat mezunlarına müjdeli haber:..
    11. Kavun çekirdeği suyu faydaları
    12. Borsa güne nasıl başladı?
    13. İzmir’de acil nöbetinde kalp krizi..
    14. Hedefte Donald Trump! Irkçılık..
    15. Çocuğunuz arkadaş edinmekte..
    16. Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama..
    17. ABD'den flaş açıklama: O ülke ile..
    18. Anderson Talisca'ya Türk futbol..
    19. Beyaz Saray baş stratejisti Bannon: O..
    20. Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam