Hedefte Donald Trump! Irkçılık tartışmalarına o da girdi

Geçtiğimiz haftasonu ABD'nin Charlottesville kentinde sokağa çıkan ırkçılar ile onlara tepki gösteren ırkçılık karşıtları arasında yaşanan olaylar, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de gündemine girdi.

Trump yönetimiyle sık sık gerilim yaşayan İran'ın dini lideri, Çarşamba günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin ilişkilerine müdahale etmektense, kendi ülkenizi yönetin, beyaz ırkçılığıyla mücadele edin" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında #Charlottesville etiketini kullanan Hamaney, siyahi bir çocukla çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Geçtiğimiz haftasonu ABD'nin Charlottesville kentinde ırkçılık karşıtı protestocuların üzerine araç sürülmüş, saldırıda bir kadın hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı ve neo-nazi grupları kesin bir dille kınamaması ve yaptığı basın toplantısında her iki tarafı da suçlaması ülkede tartışma yaratmıştı.

Hamaney, Salı günü de Trump yönetimini hedef alan bir açıklama yapmış, açıklamasında "Irkçı ayrımcılığı ve hem beyazlar hem de siyahlara yönelik korkunç insan hakları ihlallerini düzelt. Eğer güçlü bir devletsen, git kendi ülkeni yönet. Gerçekten umursuyorsan, Washington, New York ve Los Angeles sokaklarındaki güvensizlik ve şiddetle mücadele et" ifadelerini kullanmıştı.