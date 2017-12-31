Hedefler tuttu kârlar katlandı

Savunmada yerli üretimin yüzde 65’i bulması, otomobil üretiminde 1 milyon barajının aşılması, konutta 1 milyon 400 bin hedefinin yakalanması moralleri arttırdı. Hükümetin uyguladığı vergi indirimleri ve teşvik tedbirleri sayesinde büyüme oranı yüzde 7’yi, ihracat 160 milyar doları geçerken; sektörlerin önemli bölümü kârlarını katladı. İşte sektör 2017’nin karnesi:

FİNANS SEKTÖRÜNE KGF DOPİNGİ

-Kredi Garanti Fonu (KGF) ile finans sektörü ivme yakaladı. Sektörün aktif toplamı 3 trilyon 200 milyar lirayı aştı.

-Firmaların talepleri ile bankaların kredileri yüzde 21,3 oranında arttı.

-Faiz hassasiyeti olan yatırımcılara hitap eden katılım bankalarında ise kredi tarafında yüzde 17 artış gözlendi.

İNŞAATTA BÜYÜME YÜZDE 7

-İnşaat sektörü seneyi yüzde 7 büyümeyle kapatacak.

-KONUT DER Başkanı Altan Elmas ile GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, bu yılki toplam konut satışı sayısının 1 milyon 400 bin sınırını aşacağı mesajını verdi.

-Yabancılara konut satışına gurbetçilerin de dâhil edilmesi meyvelerini verdi. Yabancılara 11 ayda yüzde 21,3 artışla 20 bin 70 konut satıldı.

-Alınan ruhsatlarla inşaatına başlanan markalı konut projesinin sayısı 100’ü buldu. Bu projelerin toplam yatırım değeri ise 35 milyar lirayı aştı.

ENERJİ VE MADENCİLİKTE ATILIM YILI

-Kamu kurumları tarafından 145 proje için 4,9 milyar dolar yatırım yapıldı.

-Enerji alanında satış ile birleşme kararlarının ardından elektrik üretiminde yerli ve yabancı şirketlerin payı yüzde 75’e çıktı.

-2017’ye yüzer LNG terminalinin ve Tuz Gölü doğalgaz depolama alanı açıldı.

-Türk Akımı Rusya tarafından onaylandı.

-Mart ve Ağustos aylarında yenilenebilir enerji ile ilgili ihaleler gerçekleşti.

OTOMOTİVDE REKOR KIRILDI

-İlk 11 ayda toplam taşıt üretimi yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bini buldu. Otomobil üretimi ise yüzde 24 artışla 1 milyon 48 bin oldu.

-Taşıt ihracatı yüzde 21 artışla 26 milyar 500 milyon dolara geldi. Otomobil ihracatı da yüzde 49 artışla 10 milyar 800 milyon dolar oldu.

-2017’yi 28 milyar dolar ihracatla kapatmayı planlayan otomotiv sektörünün 2018 hedefi de 29 milyar dolar olarak belirlendi.

KİMYA SEKTÖRÜNDE AÇIK KRİZİ

-2023’te Türkiye’nin 500 milyar dolarlık hedefine 50 milyar dolarlık ihracatla katkı yapmayı hedefleyen kimya sektörü dış ticarette açık veriyor. Sektörün 2017 itibari ile ithalatı 55 milyar dolar, ihracatı ise 15 milyar dolar mertebelerinde. Açığın üretim ve katma değer artışı ile kapatmayı planlayan firmalar, ihracat kilogram fiyatında 3 doları sınırını geçmek için çalışıyor. Petrokimya, boya, ilaç ve kauçuk gibi alanları bünyesinde barındıran kimya sektöründe çalışan sayısı 450 bini buluyor.

SAVUNMADA YERLİYE ODAKLANILDI

-Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 65’i geçti. İHA’lar, Atak helikopteri, Altay tankları ve sinyal karıştırıcılar gibi milli projeler üretim gibi ihracatı da arttırdı.

- İlk 11 ayda sektörün satış gelirleri 6 milyar dolara, ihracatı 2 milyar dolara dayandı.

-Savunma sanayiinde yürütülen 550 projenin değeri 60 milyar dolar seviyelerinde.

MAKİNE SEKTÖRÜ 15 MİLYARA KOŞUYOR

-Makine sektöründe yüzde 10 ila 15 oranında büyüme söz konusu.

-Sektör, 11 ayda 13,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. İhracatta başı İtalya çekti. İran, Polonya ve Rusya’dan da gelen ürün talepleri arttı.



GIDA VE İÇECEKTE TİCARET FAZLASI

-Gıda ve içecek sanayiinin büyüklüğü 320 milyar lira civarında seyrediyor.

-Sektör 11 ayda 9,7 milyar dolar ihracat, 4,4 milyar dolar ithalat yaptı ve 5,3 milyar dolar ticaret fazlası verdi.

-Gıda ve içecek sektörü istihdam deposu. Sektörden 1,5 milyon aile ekmek yiyor.

TARIMDA BÜYÜME YÜZDE 3,3

-İlk 9 ayda ekonomi yüzde 7,4, tarım ise yüzde 3,3 oranında büyüdü.

-Hububat, bakliyat, yem hammaddelerinde ardı ardına gelen vergi indirimleri küçülmeyi önledi. Bu arada; Rusya ile domates bunalımı aşıldı.

MOBİLYA SEKTÖRÜ İSTİHDAM DOSTU

-Mobilya sektörü satışları KDV indiriminin ardından tahminleri aşarak 8 milyar dolar oldu.

-200 bin çalışanın istihdam edildiği sektörün ihracatı da artıyor.

GİYİM İHRACATI 30 MİLYAR DOLAR

-Tekstil ve ham maddeleri sektörü 2017’de ihracat atağı yaptı.

-Şu anda 8 ila 9 milyar dolara tekabül eden ihracatın seneyi 10 milyar dolarla tamamlayacağı öngörülüyor.