Kaya yaptığı açıklamada, "Sinop’un en kalabalık olduğu aylar temmuz ve ağustos ayları fakat bunu sahil turizmi olarak söyleyebiliriz. Sinop’un sadece sahil turizmiyle değil kültür turizmiyle de harekete geçmesi lazım. Örnek verecek olursak Amasya’ya giden hiç bir turist arkadaş hava durumuna bakmaz fakat Sinop’a gelirken hava durumuna bakarak geliyor. İnsanların bu korkularını yıkmak için Sinop’un daha zengin hatta Türkiye’nin en popüler olan kültür turizm merkezlerinden de daha zengin özelliklerini ön plana çıkarmak zorundayız. Buraya gelen insanlar ve tur otobüsleri sadece hafta sonları içingelmektedir. Konaklama yapmayan bu insanlar burayı mesire gibi kullanmaktadır" dedi.

’’Hedefimiz inanç turizmini geliştirmek’’

Sinop’ta 2 bölgede arkeoloji çalışmalarının başladığını ifade eden Kaya, Mimar SinanÜniversitesi Öğretim Görevlisi Birgül hanımınBalatlar Kilisesi üzerinde çalışmalara başladığını, bu çalışmaların turizm için büyük umut olduğu ve inanç turizmini harekete geçirecek bir merkez olacağını söyledi.

İstanbul’da Ayasofya’ya gelen turistin sadece yüz bininin Balatlar Kilisesi’ne gelmesi halinde Sinop’ta turizmin tamamen gündeme oturacağını dile getiren Kaya, "Bununla birlikte sadece yaz ayları değil, inanç turizmin merkezi olur ve eylül ayından mayıs ayına kadar Sinop büyük bir cazibe merkezi haline gelir’’ diye konuştu.