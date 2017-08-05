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'Hedefimiz erken yaşta evlilikleri ortadan kaldırmak'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine tepki göstererek, " Erken yaşta evliliklerin tamamen yok olmasını istiyor ve hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz, gayret ediyoruz" dedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:02
'Hedefimiz erken yaşta evlilikleri ortadan kaldırmak'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine tepki göstererek, "Kız çocuklarımız okula gitsin, eğitim alsınlar, güçlü olsunlar, hayata çok güçlü şekilde hazırlansınlar istiyoruz. Kız çocuklarının yeri okullardır" dedi.

Kaya, AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'de son 15 yılda erken yaşta evliliklerle mücadele anlamında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Yaptıkları çalışmalarla erken yaşta evliliklerin ortadan kaldırılmasına çalıştıklarını belirten Bakan Kaya, "Özellikle başlattığımız eğitim seferberliği ile kız çocuklarının okullaşma oranında yakaladığımız yükseliş ile erken yaşta evliliklerde de büyük bir azalma görüldü ama halen yeterli değil. Erken yaşta evliliklerin tamamen yok olmasını istiyor ve hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz, gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kaya, Ağrı'da erken yaşta evlilik oranının çok fazla olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Haydi Kızlar Okula kampanyasıyla, yapılan birçok eğitim seferberliği kampanyalarıyla kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında çok ciddi bir yükseliş sağladık. Bunun için hem okullaşma oranlarını artırmayı hedefliyoruz hem de tabii ki aileleri ve kızlarımızı bilinçlendirmeyi, erken yaşta evlilikle mücadele etmek anlamında eğitim çalışmalarını da artırmayı hedefliyoruz."

AĞRI PİLOT İL SEÇİLDİ

Ağrı'da erken yaşta evliliklerin fazla olduğuna vurgu yapan Fatma Betül Sayan Kaya, şöyle devam etti:

"Ağrı'da yaptığımız çalışmalar sonucunda erken yaşta evliliklerin maalesef Türkiye ortalamasının 3 katından biraz fazla olduğunu gördük. Bu gerçekten bizi derinden üzdü. Türkiye'deki hedefimiz erken yaşta evlilikleri tamamen ortadan kaldırmak. Ağrı'yı da 'pilot il' olarak seçtik. Burada bugünden itibaren erken yaşta evlilikle mücadele anlamında kurullar kuracağız ve çok ciddi çalışmalarımızı başlatacağız"

Türkiye genelinde de erken yaşta evliliklerle mücadelelerinin hız kesmeden çok ciddi şekilde devam edeceğini aktaran Kaya, "Kız çocuklarımız okula gitsin, eğitim alsınlar, güçlü olsunlar, hayata çok güçlü şekilde hazırlansınlar istiyoruz. Kız çocuklarının yeri okullardır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:02
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