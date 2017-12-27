Hedefe konulan Canan Karatay'dan cevap: Aşı yapılmadan da bağışıklık güçlenir
Prof. Dr. Canan Karatay, "Aşı yapılmadan da bağışıklık sistemi güçlenebilir" dedi27 Aralık 2017 Çarşamba 20:41
Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşı ile alakalı açıklamalarıyla, kişilerin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye attığını belirterek, suç duyurusunda bulunmuştu.
"GRİP AŞISINA KARŞIYIM"
Habertürk TV'ye konuşan Karatay, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi: "Domuz gribi zamanında aşı yaptırılmadı. Ben çocuk hekimi değilim, ben grip aşısına karşıyım. Yaşlıların grip aşısını yaptırmaması lazım. Çünkü içinde alüminyum var. Alüminyum da Alzheimer yapar, alüminyumu insan vücuduna enjekte edemezsiniz.
Yaşlılar, doğal olarak köy tereyağı, zeytinyağı tükettiği zaman bağışıklık sistemi zaten güçleniyor, aşıyla güçlenmez bağışıklık sistemi.
"AŞI YÜZDE 10 FAYDALI OLSA BİLE YÜZDE 90'I ZORUNLU KILAMAZSINIZ"
Bu sene yapılan aşı, geçen sene çok görülen virüslerden elde edilen aşılar. Bu yıl da aynı virüslerden hasta olacağız diyemeyiz çünkü başka türlü ortaya çıkarlar. Aşı yüzde 10 faydalı olsa bile yüzde 90'a zorunlu kılamazsınız. Ben hekim olarak koruyucu olarak açıklama yapıyorum. Bence kendileri panikteler. Ben grip aşısı için söyledim. Alüminyum içerdiği için yaşlılar grip aşısı yaptırmamalılar. Bağışıklık sistemimiz aşıyla güçlenmez. Düşman bakterileri azaltarak bağışıklık sistemi güçlendirilir. Aşılar, geçen sene çok görülen virüslerden elde edilen aşılar. Yüzde 10 faydası olsa bile, yüzde 90'a zorunlu kılamazsınız. Zaten grip aşısı zorunlu değil. Neden ortaya düşmüşler? İsteyen yaptırır. Ben yalnız hekim olarak geleceği düşündüğüm için, koruyucu olarak ki kendilerinin de bunu yapması lazım. Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Benim hastalarım D vitaminlerini artırdıktan sonra hastalanmıyorlar, ki D3'ün hiçbir toksik etkisi yoktur.
Ben bunu söylüyorum. Zaten bu aşı mecburi değil; çocuk aşıları için konuşmuyorum. Ben yeni bir şey söylemiyorum.
Eğer şeker, ekmek yemiyorsanız; lahana, sağlıklı tereyağ, zeytinyağ, lahana, turp, havuç yerseniz hasta olmazsanız. Aşı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılıyor, bunları tüketince kişiler zaten hasta olmuyor" açıklamasında bulundu.
Aileler çocuklarına aşı yaptırmalı mı? sorusuna Karatay, şu cevabı verdi: "Çocuklara şeker vermesinler, bal, pekmez, paketlenmiş ürün vermesinler, onları köy yumurtasıyla beslesinler. Çocuklar zaten hastalanmaz ama doktorları ne derse aileler onu yapsınlar. Ben çocuk doktoru değilim."
"HERKES FİKRİNİ AÇIKÇA SÖYLEYEBİLİR"
Karatay, aşı konusunda büyüyen tartışmalar üzerine şunları söyledi: "Herkes fikrini açıkça söyleyebilir, ben 50 yıllık bir hekimim. Dört kıtada hekimlik yaptım, istediğim gibi konuşurum. Bana niye hücum ediyorlar, 7 sene önce yazılan kitaplarda bunlar var, onları okusunlar. Bana hücum etmesinler" dedi.
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Dr. İbrahim29 dk önce D vitamini En toksik vitamindir. İştahsızlık, kusma, susuzluk, stupor gibi klinik belirtiler görülür. Ayrıca uzun süren intoksikasyonlarda hiperkalsemi, böbrekler ve eklemlerde kalsiyum iyonları birikimi meydana gelir. Adnan30 dk önce Grip aşısı konusunda haklı Ikra55 dk önce En cok asidan beslenen tuccarlar kara kara dusunuyor..mahkemeye kosuyor..hatirlasaniza domuz gribi diye 10 kisi öldü diye tv lerde ne reklam yaptilar ve milyarlar goturduler..domuz gribi asisini vurmayan kalmamisti nerdeyse..hepsi tamammen duygusal..hocam hakli Meryem1 sa önce Kadının söylediği doğru.yediğini içtiğini düzeltirsen sorun olmaz.Hala canlı örnekleri var. Yaşlı ama taş gibi dedeler nineler var maşallah. Doktor yüzü görmemiş. Yıl 2017 tıp dünyası insandayeni bir organ keşfetmiş. İç organ askısıymış. Yerim gelişmiş tıbbı, ilaçları. Fuat1 sa önce "Asilar, insan bagisiklik sistemini baskilayarak sistemin disari bagimli hale gelmesini saglamaktadir. Oysa vucut eger mineral, vitamin ve gida yonunden dengede tutulursa Allah in icimize yerlestirdigi eczane sayesinde tum zararlilarla bas eder. Yapilan asilarin, vucutta d vitamini ile ilgili sureci sabote ederek sadece bu acidan bile buyuk bir kirilganlik yarattigi ispatlanmistir. Kucucuk bir bebege yapilan asi ile kocaman bi kisiye yapilan ayni dozajdadir. Oysa tum ilaclar kiloya gore oranlanir. Ayni anda ilac kullanirken birbirleri ile etkilesimlerinin detayli listesi bulunur fakat ustuste ve ayni anda yapilan bir suru asinin birbirleri ile etkilesimleri incelenmez. İcerisinde kullanilan maddeler ve genetik materyaller insanin agiz yoluyla bile normalde almasinin mumkun olmadigi seylerdir. Ama genellikle damar yoluyla yani vucudun sindirim sistemi gibi bir sisteminden gecmeksizin dogrudan kana verilir ve vucut ne yapacagini sasirir bu materyaller karsisinda. Asilarin bir kisminda yapildiktan sonra 6 hafta cocugunuzu asisiz cocuklarla gorusturulmemesi, zira asi yapilanin hastalik bulastirma ihtimalinden soz edilir. Yani kendisi bizzat hastaligin yayilma sebebidir,"denilmektedir bilimsel yayinlarda muzdarip2 sa önce doğrusunu yapıyorsunuz. ne idüğü belirsiz sıvıları zerkedip duruyoruz. acaba bi allahın kulu çıkıp bu aşılardaki maddeleri ayrıştırdı mı? korkarım içinde zaman ayarlı moleküller daha neler neler vardır???proftan doçtan geçilmeyen güzel ülkem malesef çalışma araştırma ve geliştirmede sonlarda.. Karakarga2 sa önce "Devlet babadan daha mi iyi bileceksin" mantigini birakip biraz arastirma yapmak lazim. Abd'de hangi cocuk asilari yapiliyor bana anlatacak varmi? Hatice2 sa önce Asi yapiliyorda cocuk kizamik kabakulak cicek hastaliklarini gecirmiyormu ne degisiyor allah mutlaka butun cocukluk zamaninda gecirmesi gereken hastaliklari ile yaratiyor bunun yaninda asi ile grip onlenmiyor simdiye kadar hic yaptirmadim yaptirmayi da dusunmuyorum canan hanim dogruyu soyleyince asi ve ilac konusunda ticaret yapip bundan buyuk paralar kazananlar hemen itiraz ediyor boyle aciklamalar yapinca onlarin isine gelmiyor dogru soyleyeni dokuz koyden kovarlarmis Köyyumurtası2 sa önce Karatay hocama bilim sağlık ve cesaret ödülü verilmeli.Ticari endüstrisi zarar gören mahkemeye koşuyor.Hocamızı yedirmeyiz Abdullah2 sa önce Allah muazzam bir bağışıklık sistemi yaratmış ama biz haşa daha iyi biliyoruzya! yok aşı yok bilmemne diye ahkam kesiyoruz.Aidin Salih-Gerçek Hayat kitabını araştırın ve okuyun muazzam istifade edersiniz.