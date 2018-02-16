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Zeytin Dalı'nda ilk hedef Cinderes

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı harekâtının 27’nci gününde terör örgütü PYD-PKK’nın yuvalandığı Cinderes’i tamamen temizlemenin planlarını yapıyor.

16 Şubat 2018 Cuma 09:14
Zeytin Dalı'nda ilk hedef Cinderes

TSK ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dağlık olması nedeniyle coğrafi açıdan zor koşulların bulunduğu, terör örgütü PYD-PKK'nın yuvalandığı Cinderes bölgesi ve çevresine yoğunlaştı. Cinderes üzerinde keşif uçuşları yapan insansız hava araçları (İHA) çok sayıda terör örgütü hedefini işaretledi. İşaretlenen cephanelik, karargâh binaları gibi hedefler Fırtına obüsleri, çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vurularak imha edildi.

TSK-ÖSO KONTROLÜNDE

Bölgeden gelen bilgilerde, Cinderes çevresinde köylerin ele geçirilmesinden sonra kent merkezine giden kritik konumdaki yolların büyük ölçüde TSK ve ÖSO kontrolünde olduğu belirtildi.

Yetkililer, meskûn mahal çatışmaları konusunda uzman olan birlikler ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin Cinderes çevresine konuşlanmaya başladığını, koşulların uygun hale gelmesi durumunda meskûn mahal operasyonlarının başlayabileceğini savundular. Güvenlik kaynakları, PYD-PKK'nın Cinderes'e terörist ve silah sevkiyatı yapmaya başladığına dikkat çekerek, bu bölgenin alınmasının Afrin yolunun da kilidini açacağı görüşünü dile getirdi.

Hürriyet

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 09:14
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. ÖSO
  3. Cinderes

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