Hedef olan Diyanet, İslam düşmanı medyaya boyun eğdi

İslam düşmanı medyanın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini terimler sözlüğünü çarpıtması üzerine algı operasyonu başlamasıyla Diyanet geri adım attı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, sözlükteki tanımlamanın çarpıtıldığını savunarak, “Bu insanlıkla, ahlakla bağdaşmaz. Kimse çocuğunu 9-10-15 yaşlarında evlendirmemeli. Bu, İslam’a aykırı” demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı dün internet sitesindeki dini terimler sözlüğü başlığını kaldırdı. Bu arada Diyanet, bu haftaki cuma hutbesini de bu konuya ayırdı. Hutbede “Eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur” denildi.