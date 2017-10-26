'Hedef MİT binasıydı'

Konya’da itirafçı olan M.E., darbe planının TSK’daki örgüt üyelerine ‘mahrem abiler’ aracılığıyla 13 Temmuz akşamı iletildiğini anlattı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan M.E., darbe planının, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) örgüt üyelerine "mahrem abiler" aracılığıyla 13 Temmuz'da bildirildiğini söyledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde (KOM) ifade veren M.E., ortaokul son sınıfta okurken FETÖ'ye ait dershanedeki öğretmeni tarafından örgüt "abisi"yle irtibatlandırıldığını anlattı.

M.E, 2009'da başladığı Kara Harp Okulu'nda iki subay arkadaşıyla hafta sonları örgütün "mahrem abisi" ile buluşmaya başladığını, daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandığını belirtti.

İMAMLARDAN EV TOPLANTISI

15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce "mahrem abi" tarafından toplantıya çağrıldığını ifade eden M.E, şu bilgileri verdi:

"Örgüt abisi tarafından 13 Temmuz akşamı yolda araç değiştirilerek Dikmen'deki bir eve götürüldüm. Mahrem abiyle birlikte girdiğim evdeki bütün odaların kapıları kapalıydı. Beni götürdükleri odaya girdiğimde çok şaşırdım. Sivil giyimli 8-9 kişi içinde bulunanlardan biri Özel Kuvvetler Komutanlığı 26. Özel Kuvvet Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Murat Korkmaz diğeri ise 27. Tabur Komutanı yardımcısıydı. Odadaki diğer kişiler de yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın farklı taburlarında görev yapıyorlardı. O an buluşmanın örgüte ait sıradan bir toplantı olmadığını, farklı abilerin sorumluluğundaki askerlerin burada bir amaç için toplandıklarını anladım. Ben içeridekilere şaşkınlıkla bakarken Murat Korkmaz yanındaki subaya dönerek bana da orada bulunma sebebimin anlatılması gerektiğini söyledi."



HEDEF MİT BİNASIYDI

İTİRAFÇI M.E.: "Plana göre gece 03.00'te MİT binasına iki helikopter desteğiyle operasyon yapacaktık. Operasyonda, binadakilerin silah kullanması durumunda biz de silah kullanacaktık. Operasyonda, binadakilerin silah kullanması durumunda biz de silah kullanacaktık. Silah kullanmamızı da bizzat Murat Korkmaz emrivaki olarak sert bir şekilde söyledi."

Sabah