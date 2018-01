Hedef Diyanet’i yıpratmak

BURAK BATTAL-ÇINAR DEMİR - FETÖ’nün operasyonel gazeteleri Sözcü ve Cumhuriyet’in, Diyanet’in yayınladığı “Dinî Terimler Sözlüğü”nde yer alan bazı ifadeleri çarpıtarak, “Kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği” ile ilgili haberleri tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



İSLAM’LA BAĞDAŞMAZ



Açıklamada şunlar ifade edildi: “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Dini Kavramlar Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez. Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikâhta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir.”



AMAÇ İTİBARSIZLAŞTIRMAK



Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ise yaptığı açıklamada, yürütülen kirli algı operasyonunun Diyanet’i itibarsızlaştırmayı amaçladığını kaydederek, “Çocuk yaşta evliliklerin her zaman karşısında duran Diyanet İşleri Başkanlığını her defasında yıpratmak ve itibarsızlaştırmak için bazı odaklar hınca hınç bir gayret içerisine girmiştir. Yapılan bütün eğitim seminerlerinde, öncelikli hususun erken yaşta evliliklerin önünü kesmek olduğu kamuoyunun bilgisindedir” dedi.



YALAN YOBAZLARI



Bayraktutar, şöyle devam etti: “Her zaman olduğu gibi dinden ve diyanetten rahatsız olanların, yüce dinimizi küçümsemek için ortaya koydukları pervasızca saldırılardan başka bir şey değildir. Çok kısa bir süre önce, Meclisimiz tarafından alınan, başkanlığımızın görüşüne de başvurulan resmi nikah kararı, çocuk yaşta evliliklerin önünü kesmeye yöneliktir. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı için her zaman pusuda bekleyen, dine ve diyanete nasıl zarar verebilirim sorularıyla kafaları bulandıranlar yine hezimete uğrayacaktır.”