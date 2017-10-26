Hedef 450 km... Büyük temizlik başlıyor

Suriye’de Esed ve muhalifler arasında süren savaşı fırsata çevirerek 2012 yılında PKK’nın tek taraflı kanton ilan ettiği Halep’in Afrin ilçesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) öncelikli hedefi haline geldi. İdlip operasyonunu 8 Ekim’de başlatan TSK, Afrin’de işgalci unsur olan PKK ile sıfır noktalarda mevzilendi. Salva’da ilk toplanma merkezini kuran Mehmetçik, PKK işgalindeki Der Ballut, Cinderes, Karasin gibi terör mevzilerine sıfır noktalarda konuşlandı.

STRATEJİK NOKTALARA ÜS

Salva Toplanma Merkezi sonrası bölgenin en yüksek noktası, Cebel-i Bereket’i iletişim üssüne dönüştüren TSK, Şeyh Süleyman, Han Asel, Fovc Sitte Erbain, Taftenaz, Ebu Duhur ve Anedan’da üs kurma çalışmalarına başladı. Oğulpınar’dan geçen ve Kefer Lusin, Dar Et Izze güzergahından İdlip’in doğusuna sevk edilen birliklere yenilerini ekleyen TSK, operasyonun en büyük sevkiyatını ise 24 Ekim Salı gecesi gerçekleştirdi. Toplamda 70’ten fazla araç, tank ve zırhlı personel taşıyıcı belirlenen noktalara sorunsuz ulaştı.

AFRİN’DE TEMİZLİK BAŞIYOR

Astana görüşmelerinde mutabık kalınan 14 gözlem noktasında konuşlanma amaçlı İdlip’e giren TSK belirlenen noktalarda stabil durumun sağlanması ile PKK işgalindeki Afrin’e yönelecek. Terör örgütü PKK, tek taraflı kanton ilan ettiği Afrin’den sınır hattında bulunan mülteci kamplarını sık sık havan ve füzelerle vuruyor. Bu nedenle Türkiye, 911 kilometrelik Suriye sınır hattında en önemli tehdit noktası olan Afrin’e operasyon için hazırlanıyor. TSK, Azez ve Kala Saman bölgelerinden başlayacak kıskaç operasyonu ile Afrin’i PKK teröründen arındıracak.

TEHDİT SAFDIŞI EDİLECEK

Türkiye tarafından sınır güvenliği ve terör unsurlarını bertaraf amaçlı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile 110 kilometrelik alan PKK ve DEAŞ’tan temizlendi. Azez-Burseya’dan Dar et Izze-Der Ballut bölgesine uzanan ve PKK işgalindeki 130 kilometrelik Afrin bolgesinin temizlenmesi ile bu koridorda 240 kilometre güvenli hale gelecek. Daha sonrasında batı yönünde Harem, Serakıp, Sermin, Cisr Şugur, Hırbit el Cuz ve Hancağız ve Rabia’dan Türkmen Dağı’na ulaşan 210 kilometrelik alana da TSK’nın yerleşmesi ile güvenlik koridoru Akdeniz’de son bulacak. Türkiye’nin tarihi hamlesi ile 910 kilometrelik Suriye sınır şeridinde 450 kilometrelik alanda terör tehdidi saf dışı edilmiş olacak.

Yeni Şafak