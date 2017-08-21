Başkan Cahan, tamamlanan kentsel dönüşüm projesiyle şehrin günlük yaşamdaki ihtiyaçları karşılayabilecek bir yapıya kavuştuğunu ve atıl durumda olan sanayi bölgelerinden konut ve ticaret merkezine dönüşen Türkiye’deki ilk şehrin bu dönüşüm ile Uşak olduğunu belirtti.

Şehrin modern bir yüze kavuştuğu proje 430 bin metrekareyi kapsarken ve yaklaşık 450 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Ay sonunda satış ihalelerinin yapılacağı ve Kasım ayında sosyal yaşamın başlayacağı proje 923 iş yeri ve 1051 konutu içeriyor.

Cumhurbaşkanı’nın desteklediği proje hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği ve desteklediği projede değişimin yılsonuna kadar büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor. Mimar, inşaat mühendisleri ve sosyologlar tarafından tasarlanan Kent Park Projesi hakkında bilgi veren Başkan Cahan, 100 bin metrekarelik alan üzerinde Uşak’ın doğa ile bütünleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Cahan, “Proje ile kent merkezi rahatlayacak. Uşak’ın sıkışmasına neden olan resmi kurumlar ise yeni yerlerine taşınarak Uşak’ın nefes almasına neden olacak. Bu projede de ilk adımlar atılırken çalışmalar aşamalı olarak bitirilecek. Uşak’a yeni bir meydan ve yeşil alan kazanmış olacak” dedi.

Hedef 1 milyon turist

200 bin yıllık bir geçmişin izlerini taşıyan Uşak, son yıllarda önemli arkeolojik kazılar sonucu bulunan ve tarihsel değeri oldukça yüksek olan hazineleri, doğal güzelliklerinden

dünyanın en büyük ikinci kanyonu, şifa kaynağı kaplıcaları, en değerli halılardan olan Uşak Halısı ile kültür ve turizm şehri olmak için gerekli adımları atmaya başladı. Bunun yanı sıra ABD’deki Arizona Eyaleti sınırları içersinde bulunan kanyondan sonra dünyanın en büyük 2. kanyonu olan Ulubey Kanyonu, Uşak’ın sembollerinden biri haline gelirken, yakın zamanda kanyon üzerinde hizmete açılan ve yılda 100 binden fazla kişiyi ağırlamayı hedefleyen Cam Terası ile şehrin turizm hedeflerine önemli katkılar sağlanması planlanıyor.Kültür turizmini şehre çekmekte kararlı olan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, hem bölgesel hem de uluslararası çapta düzenlenen tanıtım fularında Uşak’ın anlatıldığını, tamamlanmak üzere olan kentsel dönüşüm çalışmaları, devam eden Kent Park projesi ve turizme kazandırılacak yeni arkeoloji müzesiyle şehrin yıllık 1 milyon turisti ağırlayacak kapasiteye ulaşacağını anlattı.

"Yeni arkeoloji müzesi ile ziyaretçisi sayısı 800’den 250 bine çıkacak"

Uşak’ta bulunan eserlerin dünyanın dikkatini çekecek özelliklerde olduğunu ifade eden Nurullah Cahan, eski arkeoloji müzesinin tüm eserlerin sergilemesi konusunda yetersiz kaldığı için yeni bir arkeoloji müzesi çalışmalarına başlandığını belirtti. Cahan, “ Şuan ki arkeoloji müzesinde binlerce eser, alan yetersizliği yüzünden sergilenemiyor. Bu sıkıntılar ve tanıtım eksikliği nedeniyle içinde dünyada eşi bulunmayan Karun Hazineleri’nin yer aldığı müzenin ziyaret edilme sayısı istenen hedeflerin çok altında. Aynı zamanda yapılan ziyaretlerde eserlerin pek çoğu sergilenemediği için turistlerin görme şansı da olmuyor. 450 parçalık meşhur Karun Hazineleri’nin ancak 300 parçası şuan sergilenebiliyor. Gerekli donanımlara sahip olacak yeni müze hizmete girdiğinde ziyaret edilme sayısını kademeli olarak yurtiçinde ve yurtdışından çekeceğimiz turistlerle yaklaşık 250 bine ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Dünyanın ikinci büyük kanyonunda paraşüt keyfi

Uşak’ın, şehirlerin turizm çekme yarışında güçlü bir rakip olacağını belirten Cahan,şöyle konuştu:

“Kentimizde deniz ve kum yok ancak çapıcı bir tarih ve oldukça ilgi çekici doğal güzellikler var. Bunlardan biri de Uşak’ta yer alan dünyanın en büyük ikinci kanyonu. İlçe belediyenin de çalışmalarıyla Uşak’ın tanıtımı için büyük değer taşıyan Ulubey Kanyonları’nın dünyada turizme kazandırılması için ilk etapta yüksekliği 150 metre olan ve şehrin doğal güzelliklerini izlemek için farklı bir seyir keyfi sunan cam teras hizmete açıldı. Teras büyük ilgi gördü. Yakın bir tarihte kanyonun, yamaç paraşütü ve doğa turizmine açılması planlanıyor. İnanıyorum ki o zaman kanyon için hedeflediğimiz turist sayısı yılda 500 bini geçecek.”

“Sosyal yaşam ve arkeoloji Arkeopark’ta buluşacak”

Antik Uşak’ı yer altından gün yüzüne çıkaracak olan Arkeopark projesi de şehrin turizme yönelik ciddi yatırımlarından bir tanesi. Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Türkiye’de sadece birkaç şehirde olan projenin bir nevi açık hava müzesi özelliği taşıdığını ve hem geçmişi hem de bugün bir arada yaşatacak bir proje olduğunu söyledi.Sosyal yaşam ihtiyaçlarının yanı sıra arkeolojik buluntuların sergileneceği alanda çocuklara da arkeolojiyi sevdirmek için arkeoloji atölyesi kurulacağını belirten Cahan, “Bu alanda çocuklar da kazı yapacak, buluntuları tanımlayacak ve sergileyebilecekler” dedi.

Uşak’ın turistik noktaları:

Ulubey Kanyonları ve Cam Teras

Ulubey Kanyonu, ABD deki Arizona Eyaleti sınırları içersinde bulunan Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın en büyük 2. kanyonu. Bugüne kadar bilinmeyen kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluşur. Kanyona 135 metrekare büyüklüğünde camdan oluşan seyir terası yaptırılmıştır. 30 mm kalınlığındave kurşungeçirmez özelliğe sahiptir. Kanyonun, yamaç paraşütü ve doğa turizmine açılması planlanıyor.

Blaundus Antik Kenti

Blaundus; Büyük İskender’in Anadolu Seferleri’nden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulmuş, şehir halkının kendilerine Makedonyalı Blaundus adının verdiği söylenmektedir. Büyük İskender’den sonra Bergama Krallığına ardından da Roma İmparatorluğuna bağlanan kentin, Roma döneminde önemi artmıştır. Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan kentin önemli yapıları arasında kale, tapınaklar, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunmaktadır.

Karun Hazineleri

Karun Hazinesi veya Karun Hazineleri Çoğu M.Ö. 560-546 yılları arasında Lidya ülkesini yöneten Kroisos (Karun) dönemine aittir. Lidya döneminin en görkemli eserleri arasında yer alan bu hazine 1965-66-68 yıllarında kaçırılmıştır. 1993’de Türkiye’ye geri getirilmiştir. 1996’dan beri Uşak Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Karun Hazineleri’nin 450 adet eserinden 300’ü sergileniyor. Dünyada eşi bulunmayan hazine, yapılan yeni arkeoloji müzesine taşındıktan sonra sergilenmeye devam edecek.

Cılandıras Köprüsü

Frigyalılar döneminden kalma tarihi köprü, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmıştır.

Köprünün iki ucu, dağ kayalarının yarı beli üzerine oturmuştur. Uzunluğu 24 metre, derinliği 17 metre, eni 1,75 metredir. Taşların yüzleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zıvanalı olarak birbirine iyice kenetlendirilmiştir. Köprü fil ayağı tabir edilen iki ana gövdeden oluşmuş sabit kaya üzerine bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Hangi amaçla yapıldığına ait hiçbir iz bulunmamaktadır.

Kaplıcalar

Banaz’daki Hamamboğazı, Ulubey’deki Aksaz ve Merkez ilçedeki Emirfakı ve Örencik köyü’ndeki kaplıcalar, Uşak’ta yer alan kaplıcalardır. Banaz’daki Hamamboğazı kaplıcası konaklamaya ilkbahar ve yaz aylarında uygundur.