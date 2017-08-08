HDP'ye Van'da büyük şok! 35 kişiyle bitti

YÜRÜYÜŞTE 25, PARKTA 35 KİŞİ

HDP merkez örgütü tarafından bugün öğle saatlerinde Van'da "vicdan ve adalet nöbeti" adı altında miting düzenlendi. Aralarında Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Van Milletvekilleri ADEM GEVERİ, Nadir Yıldırım, Bedia Özgökçe Ertan, Nadir Yıldırım, Lezgin Botan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Batman Milletvekili Mehmet Emin adıyaman, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ile HDP Van İl ve ilçe başkanlarının bulunduğu grup HDP binasında toplanıp, il binası önünden Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürümek istedi. Polis tarafından müsaade edilmeyen yürüyüş güzergahında yürümek isteyen milletvekili ve partililerle polis arasında yaşanan kısa bir tartışmanın ardında 14'ü milletvekillerinden oluşan 25 kişilik grup müsaade edilen Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kaldırımdan yürüyerek Musa Anter Parkı'na gitti. Yaya olarak saat 12.30 sıralarında parka varan 25 kişilik gruba, HDP üyesi 10 kişide parkta katılıp saat 14.00 da mitingi başlatırken, halkın ilgi göstermeyip katılmadığı miting 35 kişi ile başlayıp sona erdi.

ÇAĞIRDILAR, HALK GİTMEDİ

35 kişi ile miting düzenleyen HDP'nin ilk defa Van'da bu kadar az sayıda bir katılımla miting yapması dikkat çekerken, mitingcilerin yürüyüşü sırasında ve miting alanından çağrıda bulunduğu halkın kendilerine cevap vermeyip mitinge katılmaması değişik illerden gelen 14 milletvekilinin de arasında bulunduğu grubu şaşkına uğratırken 25 kişiyle başlayan miting 35 kişi ile son buldu.