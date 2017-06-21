HDP’ye rakip geliyor!

12 kez Kuzey Irak'ta bir araya gelen KDP hareketi üyesi Sertaç Bucak, Katılımcı Demokrasi Partisi eski Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ile Türkiye-Kürdistan Demokrat Parti ve oluşum temsilcileri 9 aylık toplantı sürecinin ardından Kürdistan Demokrat Partisi'ni kurma kararı aldı.

Tüzük çalışmasını tamamlayan yeni oluşumun üyeleri Diyarbakır'da biraraya geldi. Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, HDP'li milletvekillerinin söylemleri ile bölgede hendek ve barikat siyasetini eleştiren Kürt siyasetçiler, bölge insanının alternatif parti beklentisine cevap olacak bir siyaset izleyeceklerini kaydettiler. Kuruluş çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır'da bir miting düzenlemeyi planlayan yeni oluşum üyeleri, HDP'den de partilerine katılım bekliyor.

BAŞVURU BAYRAMDAN SONRA

Oluşumun öncülerinden Bucak, parti tüzüğünüm tamamlandığını, bayramdan sonra İçişleri Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı.