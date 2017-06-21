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HDP’ye rakip geliyor!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu için hazırlıkları sürdürürken, Türkiye'de Barzani çizgisinde siyaset yapan 3 oluşum; Kürdistan Demokrat Partisi'nin kurulması için yürüttükleri çalışmaları tamamladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:01
HDP’ye rakip geliyor!

12 kez Kuzey Irak'ta bir araya gelen KDP hareketi üyesi Sertaç Bucak, Katılımcı Demokrasi Partisi eski Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ile Türkiye-Kürdistan Demokrat Parti ve oluşum temsilcileri 9 aylık toplantı sürecinin ardından Kürdistan Demokrat Partisi'ni kurma kararı aldı.

Tüzük çalışmasını tamamlayan yeni oluşumun üyeleri Diyarbakır'da biraraya geldi. Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, HDP'li milletvekillerinin söylemleri ile bölgede hendek ve barikat siyasetini eleştiren Kürt siyasetçiler, bölge insanının alternatif parti beklentisine cevap olacak bir siyaset izleyeceklerini kaydettiler. Kuruluş çalışmasını tamamladıktan sonra Diyarbakır'da bir miting düzenlemeyi planlayan yeni oluşum üyeleri, HDP'den de partilerine katılım bekliyor.

BAŞVURU BAYRAMDAN SONRA

Oluşumun öncülerinden Bucak, parti tüzüğünüm tamamlandığını, bayramdan sonra İçişleri Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:01
  1. KDP
  2. HDP
  3. Kürt parti
  • Rüstem erdoğanRüstem erdoğan1 sa önce
    Kurdurmasınlar arkdas soysuz köpekler
  • Ali BabaAli Baba2 sa önce
    Yorum yazan arkadaşlar, Kürdistan isminden niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz, bırakın koysunlar o ismi, atamız Osmanlı zamanında da orası Kürdistan olarak geçiyordu, hem biz müslümanız ve kardeşiz Elhamdülillah. Unutmayın ki müslüman Kürt kardeşlerimiz, bizlerden önce bu topraklardaydilar.
  • korkut44korkut442 sa önce
    isa,buranın kimin yurdu olduğu devletin adında ve anayasasında yazıyor,kimse sana soracak değil.türkiye=türklerin yurdu demektir.değiştirin de görelim.ama barzani ve sempatizanları olanların kocası olan abd ye çok fazla güvenmeyin.bakın,irandaki hemşehrileriniz 1930 larda denediler,topunu çarşıda pazarda astılar,kimsenin kılı kıpırdamadı.ayrıca Türk deyince ırkçı olunuyor,kürt deyince müslüman ümmet falan.hadi lan oradan.çapınız ne ki kendi iradenizle devlet kuracaksınız.tüm kürtlerin toplam oyunu 7 haziranda gördük,alevi ve aşırı solcularla birlikte anca %13.hem seyid hem kürt olduğunu iddia eden dolandırıcı soysuzlar da dahil bu orana.görürüz bakalım oyunuzu.
  • CanCan4 sa önce
    Kurdistan diye bir parti kuramazlar, fason çıkar bu da
  • isaisa5 sa önce
    Kürdistan ismi müslümanlara sakıncallı değil. Irkçılere sakıncalıdır.
  • isaisa5 sa önce
    E Ozdemir yorucu eğer sen müsülman isen yorumunda haksızlık yapiyorsun Türklerin yurdu orta asyadir burası müslümanların Yurdudur Türk olsun kürd olsun başka olsun.
  • aliali5 sa önce
    Pkk korkusu olmasa hdp türkiye genelinde %2 den fazla oy alamaz
  • E.ozdemir.E.ozdemir.6 sa önce
    Neresiymis şu kurdistan bakalım. Oralar turk yurdu turk toprağı. Ve şimdi İçişleri bu buram buram bölücü kokan partiye izin verecek. Ve yine hdp gibi basa dönüp ugras allah uğraş. Yine herşey sil bastan. Adına da demokrasi diyecegiz. Zavallı Türkiye ne hale geldin.
  • MURAT DURİKMURAT DURİK6 sa önce
    KÜRDİSTAN İSMİ SAKINCALI DEĞİLMİ?
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