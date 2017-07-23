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HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal dinamiklerle birlikte…

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kışkırtmaları ile başlayan 6-7 Ekim olaylarında 50 vatandaş hayatını kaybetti. Bundan ders almayan terör destekçisi HDP benzer bir girişim için tekrar hareketlenmeye başladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 00:40
HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal dinamiklerle birlikte…

Terör örgütünün siyasi kolu HDP 6-7 ekim olaylarına benzer hadiseler başlatabilme umudunda.

HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, OHAL’i bahane ederek halkı ‘sokaklara’ çağırdı. Ahmet Yıldırım “Tüm toplumsal dinamiklerle birlikte mücadele vereceğiz. İstanbul’daki deklarasyonumuz bunun için bir starttı. Bundan sonra HDP sahayı kullanan bir muhalefet hattı izleyecektir” dedi.

OHAL döneminde FETÖ’ye karşı alınan tedbirlere karşı çıkan HDP’li vekil “Bu rakamlarla ifade ettiğimiz uygulamalar darbe dönemlerinde yaşanmıştır" dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ UYANIK OLMALI

6-7 ekim benzeri olaylar planlayan HDP karşısında yetkililerin harekete geçtiği bildiriliriliyor. Daha önce yaşanan sokak teröründe ders alan kolluk kuvvetlerinin ise olası bir girişime karşı uyanık olması kamuoyunun beklentisi haline geldi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 00:40
  1. hdp .
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