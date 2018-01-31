HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar olacak

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olmama kararının ardından başlayan yeni eş başkan arayışında sona gelindi.

Kadın eş başkan için Meclis Başkanvekili, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın adı öne çıktı. Erkek eş başkan için ise bugüne kadar Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in adı geçerken son günlerde Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın da ismi konuşulmaya başlandı.