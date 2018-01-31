Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar olacak

HDP'de eş başkanlık düğümü bu hafta çözülüyor. Kadın eş başkan olarak Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın adı öne çıkarken, erkek eş başkan için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in yanı sıra Mithat Sancar'ın adı konuşulmaya başlandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar olacak

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olmama kararının ardından başlayan yeni eş başkan arayışında sona gelindi. 

Kadın eş başkan için Meclis Başkanvekili, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın adı öne çıktı. Erkek eş başkan için ise bugüne kadar Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in adı geçerken son günlerde Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın da ismi konuşulmaya başlandı.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
  1. HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
  2. Pervin Buldan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl sonra onu buldu
    1. Kaderin böylesi... Kaçtığı bomba 6 yıl..
    2. Havuç neden yasak olsun ki..
    3. ABD'den İsrail'e büyük darbe!
    4. Ülke 6.2 ile sarsıldı
    5. Reform paketi Meclis’te
    6. Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü
    7. Savunma sanayii Ar-Ge ile şaha kalktı
    8. HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar..
    9. Türkiye kapitalizmi de vurmaya..
    10. TÜİK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 10..
    11. MB, enflasyon hedefini 7.9’a yükseltti
    12. 'Amigo Saddam'ı kimin öldürdüğü ortaya..
    13. TSK'dan Afrin açıklaması: 712 terörist..
    14. Çanakkale Boğazı gemi trafiğine..
    15. Asya-Pasifik’ten iş adamları geliyor
    16. Tambu’yu indir Mercedes’i kap
    17. Sürpriz yumurtadan çıkan oyuncağı..
    18. Sakarya’nın gündemi otomotiv
    19. Siemens'ten tedarikçilerine müjdeli..
    20. Tabut lazım! 20’li gruplar halinde..
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı