HDP'nin yeni eş genel başkanları onlar olacak
HDP'de eş başkanlık düğümü bu hafta çözülüyor. Kadın eş başkan olarak Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın adı öne çıkarken, erkek eş başkan için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in yanı sıra Mithat Sancar'ın adı konuşulmaya başlandı.31 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olmama kararının ardından başlayan yeni eş başkan arayışında sona gelindi.
Kadın eş başkan için Meclis Başkanvekili, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın adı öne çıktı. Erkek eş başkan için ise bugüne kadar Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in adı geçerken son günlerde Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın da ismi konuşulmaya başlandı.