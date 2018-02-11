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HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu.

11 Şubat 2018 Pazar 19:24
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu

HDP 3. Kongresi Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 837 delegenin oy kullandığı kongrede Buldan ve Temelli 823 oy alarak Eş Genel Başkan seçildi. Kongrede delegelerin oylarıyla belirlenen 100 kişilik parti meclisi (PM) listesinde önemli değişiklikler yapıldı. Eski üyelerden 47'si yerini korurken, 53 yeni isim PM'ye girdi.

BAYDEMİR LİSTEYE GİREMEDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yenilenen PM listesinin ilk sırasında yer aldı. Partinin tutuklu milletvekilleri ise PM listesinden çıkarıldı.

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş listede yer almadı. Listede yer almayan bir başka isim de milletvekilliği düşürülen eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca oldu. Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile sanatçı Pınar Aydınlar'da liste dışı kalan isimler arasında yer aldı.

PM'ye 53 yeni isim girdi

PM'ye Demirtaş dışında giren yeni isimler ise şöyle:

"Serpil Kemalbay, Adnan Selçuk Mızraklı, Ali Özkan, Alican Önlü, Alper Öztürk, Ayfer Fatma Çelik, Aysel Güzel, Barış Karabıyık, Bedia Özgökçe Ertan, Benazir Coşkun, Berna Çelik, Birsen Kaya Altınörs, Bülent Uyguner, Cengiz Yılmaz, Elif Torun Öneren, Emine Kaya, Erdal Bektaş, Feride Peynirci, Garo Paylon, Gülay Bilici, Gülşen Özbek, Günfer Karadeniz, Hatice Ödemiş Bayram, Hürriyet Kaytar, Hüseyin Gür, Hüseyin Taka, İbrahim Ayhan, İlknur Birol, Kemal Peköz, Mithat Sancar, Muazzer Töre, Murat Çepni, Nadiye Gürbüz, Nazmi Gür, Nesimi Aday, Nurettin Turgut, Nurten Üzümcü, Olcay Öztürk, Ömer Faruk Kırnıç, Resul Sadak, Roza Kahya, Semra Güneş, Sibel Yiğitalp, Şehriban Zuğurlu, Taşkın Aktaş, Tuna Aydın, Yılmaz Topaloğlu, Yüksel Mutlu, Zelal Yerlikaya, Zübeyde Zümrüt, Zühtü Turgut, Züleyha Gülüm."
Kongrede, 7 kişilik merkez disiplin kurulu ve 5 kişilik uzlaşma kurulu üyeleri de belirlendi.

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan sonuçlar açıklandıktan sonra yaptıkları konuşmada, kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 19:24
  1. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli
  2. Pervin Buldan

YORUM YAZ

  • TURANTURAN34 dk önce
    Şeytanın evlatları ALLAH KÖKÜNÜZÜ KURUTSUN.
  • zehrazehra56 dk önce
    Kendi basinizi yiyin, cakallar sürüsü
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