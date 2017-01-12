HDP’nin tükürdüğü kanlı sakız CHP’nin ağzında

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(...) HDP’nin iki yıl çiğneyip tükürdüğü kanlı “seni başkan yaptırmayacağız” sakızı, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili müzakerelerin başladığı Ekim başından beri CHP’nin ağzında.

Hükümet sistemi değişikliğini şahıslaştırma siyaseti ikinci el bir söylem çünkü. Nitekim CHP PM düşünüp taşındı ve terörden tutuklu Figen Yüksekdağ’ın kullandığı “Türkiye’yi size böldürtmeyeceğiz” cümlesini resmi söylem olarak ilan etti.

Milli egemenliğin temsil makamı Meclis’in ülkenin bir ihtiyacı hakkında çalışma yapıp halkın önüne getirmesini kan dökülür, iç savaş çıkar, bedeli ağır olur cümleleriyle engellemeye çalışıyor CHP. Genel başkanın ağzından! HDP’nin bıraktığı yerden alarak!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, terör örgütlerine bahane buluyor, “başkanlık tartışmaları yüzünden ülke kan gölüne döndü, iç savaş kaçınılmaz” diyebiliyor. Ülkeyi işgale kalkışan FETÖ’yü, katliama hazırlanan PKK’lıları, terör propagandası yapan HDP’lileri, suç mahallinde yakalanan DHKP-C’lileri savunmak CHP’ye kalıyor. Selin Sayek Böke gibi isimler “OHAL Türkiye’ye değil AKP’ye lazım” türünden sözlerle terör örgütlerine perde oluyor.

Israrla FETÖ’cüleri değil FETÖ ile mücadele edenleri suçluyor Kılıçdaroğlu!

FETÖ’ye kızmıyor Kemal Bey, OHAL’e kızdığı kadar.

CHP’nin kahir ekserisi AKP rejim değişiyor iddiasıyla pasif kara propaganda yaparken, Gezi’den beri her türlü sokak eyleminin baş eylemcisi payesini kimselere kaptırmayan CHP’liler yine en önde.

Ezcümle: CHP ve HDP anayasa değişikliğine karşı aynı argümanları kullanıyor. Ama CHP bu konuda daha ezberci ve tekrarcı. HDP dilinden düşen sloganlara laiklik vurgusu yaparak işin kolayına kaçıyor. (...)

Fadime Özkan /Star