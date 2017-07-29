HDP’nin eyleminde Demirtaş ve Yüksekdağ’ın mesajı okundu

HDP’li milletvekilleri geçtiğimiz Salı günü, Kayapınar ilçesinde bulunan Ekin Ceren Parkında eylem yapmaya başladı. Eylemin 5. Gününde, cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ’ın mesajları okundu.

Mesajların okunmasının ardından bir açıklama yapan Baydemir, belediyelere atanan kayyumlarla ilgili sandık kurulmasını önerdi. Baydemir, şunları söyledi:

“Bir kez daha hodri meydan diyoruz, gelin sandığı kuralım, Diyarbakır halkı hür iradesi ile sandık başına gitsin. Kayyum da aday olsun, bizim aday göstereceğimiz şu andaki eş başkanlarımız da aday olsun. Kim seçimi alırsa, bir diğeri bakıp saygıda kusur etmesin, milletin iradesinin gereğini yerine getirsin".

Öte yandan polis, parkın etrafında geniş güvenlik önlemi almaya devam ediyor.