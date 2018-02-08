HDP'nin eş genel başkan adayı belli oldu

Eş genel başkan adaylarını belirlemek için oluşturulan Mutabakat Komisyonu’nun belirlediği ilk isim Kadın Meclisi’nin önerisi doğrultusunda Meclis Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan oldu.

Buldan’ın ardından erkek eş genel başkan adayını belirlemek için bir isim havuzu oluşturuldu. İsim havuzunda Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Mithat Sancar, Ali Kenanoğlu, Kanber Saygılı, Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Rıdvan Turan’ın isimleri değerlendirildi.

Komisyon bir dizi toplantının ardından en son HDP MYK’de Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olan Sezai Temelli isminde uzlaşmaya vardı. Böylece kongreye 3 gün kala erkek eş genel başkan adayı da belirlenmiş oldu.