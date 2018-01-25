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HDP'nin İl Eş Başkanı Baki Yıldırım gözaltına alındı

Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen HDP'nin İl Eş Başkanı ve partinin üst kurul delegesi Baki Yıldırım gözaltına alındı.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:56
HDP'nin İl Eş Başkanı Baki Yıldırım gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TSK'nın Afrin'de terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada, terör örgütünü destekleyip, operasyonu haksız göstermeye çalışıp taban oluşturmaya çalışan HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırımile birlikte 2 şüpheli tespit edildi. Polis eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan HDP'nin İl Eş Başkanı Yıldırım ile birlikte 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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