HDP'nin büyük Diyarbakır mitinginde fiyasko!

HDP'nin kalesi Diyarbakır'da eskiden milyonlar toplanırdı. Fakat terör olaylarına verdiği desteğin ardından Diyarbakır'daki referandum mitingine katılım az oldu.
Şehirden son gelen fotoğlar, partinin neredeyse şehirden silindiğini gösterdi.
HDP'nin kalesi Diyarbakır'da eskiden milyonlar toplanırdı. Fakat terör olaylarına verdiği desteğin ardından Diyarbakır'daki referandum mitingine katılım az oldu.
Şehirden son gelen fotoğlar, partinin neredeyse şehirden silindiğini gösterdi.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.