HDP'nin büyük Diyarbakır mitinginde fiyasko!

HDP, referandum çalışmaları kapsamındaki final mitinginde destek bulamadı.

HDP'nin büyük Diyarbakır mitinginde fiyasko!
Eklenme: 15 Nisan 2017, 19:01

HDP'nin kalesi Diyarbakır'da eskiden milyonlar toplanırdı. Fakat terör olaylarına verdiği desteğin ardından Diyarbakır'daki referandum mitingine katılım az oldu.

Şehirden son gelen fotoğlar, partinin neredeyse şehirden silindiğini gösterdi.

 
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