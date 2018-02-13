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Şehit ve gazi derneklerinden HDP'lilere suç duyurusu şoku!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği yöneticileri, PKK’nın siyasi ayağı HDP’li isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 16:35
Şehit ve gazi derneklerinden HDP'lilere suç duyurusu şoku!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği yöneticilerince, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, HDP 3. Olağan Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'ün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, kongrede divan başkanlığı yapan Önder'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a açık şekilde övgülerde bulunduğu belirtildi.

Kongrede, HDP Eş Genel Başkanı seçilen Temelli ile Buldan'ın Öcalan'a yönelik övücü ifadeler kullandığı kaydedilen açıklamada, bu isimlerin terör örgütünün propagandasını yaptıkları vurgulandı.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme kararıyla tescillenmiş bebek katili ve on binlerce şehidimizin şehadetinden sorumlu olan terörist başının alenen övülmesi, kendisine selam gönderilmesi, biz şehit aileleri ve gazilerin yüreğini acıtmıştır. Bu hususları dikkate alarak, söz konusu suçları işleyen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın ve salonda bölücü elebaşının posterini açan, teröristler lehine slogan atanların tespit edilip cezalandırılmasını istiyoruz."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kongresinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlatmıştı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:35
  1. HDP
  2. Sırrı Süreyya Önder
  3. Pervin Buldan
  4. Sezai Temelli
  5. Ziya Sözen

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