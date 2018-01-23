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HDP'liler suyun bu tarafından 'mal mal' Türk askerini izliyor

Türkiye’nin Afrin’e yönelik harekâtı HDP’li Selahattin Demirtaş’ın söylediği sözü akıllara getirdi.

23 Ocak 2018 Salı 10:20

 YENİAKİT.COM.TR -  Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. Batı destekli teröristlerin sınırlarımızda oluşturulmaya çalıştığı terör koridoruna büyük darbe önce Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı harekatıyla indirildi.

TÜRK ORDUSU YPG'Yİ GÖMÜYOR

Türk devletinin şefkatli ve sabırlı tutumunu hiç anlamamış olan HDP’li Demirtaş bir konuşmasında terör örgütü YPG’nin Fırat’ın batısına geçeceğini ve Türkiye’nin de sözüm ona ‘mal mal izleyeceğini’ söylemişti. Demirtaş,  "Bak YPG Fırat'ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın" demişti.

Demirtaş’ın kendisi şu an  hapiste ve işlediği suçların hesabını veriyor. Türk askeri ise Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’lı teröristlere dünyayı dar ediyor…

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:20
  1. HDP
  2. Suriye
  3. zeytin dalı
  4. afrin
  • Ömer halisÖmer halis58 dk önce
    Nasıl olurda bu hdpkklı itler hala burdalardefolun gidin vatanınız olan ermenistana bidahada gelmeyin ülkemizi kirletmeyim adi hainler
  • hamidohamido1 sa önce
    KuklaJilali taş 20 bin tl üzeri maaşı var . Hanımıda memur ve göreve gitmeden maaş alıyor. Çocukları bu da katiyen pkk ye vermez. Bu durumu gören kürtler uyanmazsa ne diyelim.
  • HalitHalit1 sa önce
    Başımızda böyle akıllı bir Başkomutan olduktan sonra, Cezaevindeki ve Pensilvanyadaki teröristler daha çok mal mal izlerler bizi.
  • ihsanihsan1 sa önce
    ......sürüsü hdp....
  • harunharun1 sa önce
    Bunlar akillanmaz gavura bel baglar bin yildir birlikte yasadigi kiz alip kiz verdigi insanlari dusman gorur ulan yumusak davraniyorsak dinimiziz islamin hatirina davraniyoruz cok sukur simdi bu kafirler guzel dinimizide terkettiler gavurla yatip gavurla kalkiyorlardi gazabimizida hak ettiler oturup mal mal bakarsiniz boyle yasasin musluman kurt ve turk birligi kahrolsun islam dusmanlari
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