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HDP'liler suyun bu tarafından mal mal izliyor

Türkiye’nin Afrin’e yönelik harekâtı HDP’li Selahattin Demirtaş’ın söylediği sözü akıllara getirdi.

23 Ocak 2018 Salı 10:20

 YENİAKİT.COM.TR -  Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de terör örgütü YPG/PKK’ya karşı 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. Batı destekli teröristlerin sınırlarımızda oluşturulmaya çalıştığı terör koridoruna büyük darbe önce Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı harekatıyla indirildi.

TÜRK ORDUSU YPG'Yİ GÖMÜYOR

Türk devletinin şefkatli ve sabırlı tutumunu hiç anlamamış olan HDP’li Demirtaş bir konuşmasında terör örgütü YPG’nin Fırat’ın batısına geçeceğini ve Türkiye’nin de sözüm ona ‘mal mal izleyeceğini’ söylemişti. Demirtaş,  "Bak YPG Fırat'ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın" demişti.

Demirtaş’ın kendisi şu an  hapiste ve işlediği suçların hesabını veriyor. Türk askeri ise Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’lı teröristlere dünyayı dar ediyor…

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:20
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  2. Suriye
  3. zeytin dalı
  4. afrin
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