HDP'liler kendi çalıp kendi oynadı!

HDP, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne özenerek Diyarbakır'da nöbet tutmaya başladı. Düzenledikleri oturma eylemine Diyarbakırlılardan çok basın mensupları ilgi gösteriyor.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ''IN ÇAĞRISI DA İŞE YARAMADI

Cezaevindeki Demirtaş ve Yüksekdağ'ın 'Sahiplenin' çağrısına rağmen halk itibar göstermedi. Sadece HDP'li Osman Baydemir ile diğer milletvekilleri dışında kimse katılmıyor..

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR

Osman Baydemir basın açıklamaları yaparken HDP'nin Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder saz çalıp türküler söylüyor..