Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP'liler kendi çalıp kendi oynadı!

HDP'nin Diyarbakır’da başlattığı oturma eylemi fos çıktı. Diyarbakır halkı Kandil'in talimatıyla başlatılan eyleme ilgi göstermiyor... .

01 Ağustos 2017 Salı 11:59
HDP'liler kendi çalıp kendi oynadı!

HDP, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne özenerek Diyarbakır'da nöbet tutmaya başladı. Düzenledikleri oturma eylemine Diyarbakırlılardan çok basın mensupları ilgi gösteriyor.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ''IN ÇAĞRISI DA İŞE YARAMADI

Cezaevindeki Demirtaş ve Yüksekdağ'ın 'Sahiplenin' çağrısına rağmen halk itibar göstermedi. Sadece HDP'li Osman Baydemir ile diğer milletvekilleri dışında kimse katılmıyor..

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR

Osman Baydemir basın açıklamaları yaparken HDP'nin Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder saz çalıp türküler söylüyor..

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:59
  1. Sırrı Süreyya Önder
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babadan oğula kerestecilik
    1. Babadan oğula kerestecilik
    2. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    3. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    4. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    5. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    6. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    7. Sahte polislere rekor tutuklama
    8. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    9. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    10. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    11. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    12. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    13. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    14. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    15. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    16. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    17. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    18. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    19. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    20. İŞKUR personeline hizmet içi eğitim
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası