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HDP'liler halktan yüz bulmayınca kendileri çalıp oynadı

Halk pravakasyona gelmedi. HDP'nin Diyarbakır’da başlattığı oturma eylemi fos çıktı. Diyarbakır halkı Kandil'in talimatıyla başlatılan eyleme ilgi göstermiyor...

01 Ağustos 2017 Salı 00:20
HDP'liler halktan yüz bulmayınca kendileri çalıp oynadı

HDP, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne özenerek Diyarbakır'da nöbet tutmaya başladı. Düzenledikleri oturma eylemine Diyarbakırlılardan çok basın mensupları ilgi gösteriyor.

Cezaevindeki Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "Sahiplenin" çağrısına rağmen halk itibar göstermedi. Sadece HDP'li Osman Baydemir ile diğer milletvekilleri dışında kimse katılmıyor.

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR
Osman Baydemir basın açıklamaları yaparken HDP'nin Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder saz çalıp türküler söylüyor

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 00:20
  1. HDP
  2. oturma eylemi
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