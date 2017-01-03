HDP'li Ziya Pir gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada zorla getirilme kararı verilmişti. HDP'li vekil, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Eklenme: 03 Ocak 2017, 16:06
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HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada zorla getirilme kararı verilmişti. HDP'li vekil, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
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