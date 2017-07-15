HDP’li Yıldırım 15 Temmuz darbe girişimini kınadı

HDP Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, TBMM 15 Temmuz özel oturumunda HDP grubu adına konuştu. Yıldırım 15 Temmuz hain darbe girişimini HDP grubu adına kınadığını söyledi.

Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde 1 yıl önce yaşanan 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınıyorum ve darbeye karşı koyarken hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Darbecilerin ve katillerin en kısa zamanda adil bir yargılama ile hak ettikleri gibi cezaya çarptırılmalarını tüm halkımız gibi beklediğimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.