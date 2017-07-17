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HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:45
HDP'li vekile hain paylaşım sonrası hapis cezası

Tunceli ve Suriye'de öldürülen PKK'lı 2 teröristin fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaşınca hakkında dava açılan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP milletvekili İbrahim Ayhan, 2015 yılında sosyal medya hesabından; Tunceli’de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü PKK’nın sözde Tunceli sorumlusu 'Baran Dersim' kod adlı İsmail Aydemir ile Suriye'nin Kobani ketinde DEAŞ ile çıkan çatışmada ölen Aziz Güler'in fotoğraflarını; 'Dersim'in asi komutanı Baran Dersim ve Kobani direnişinin özgürlük savaşçısı Aziz Güler anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaştı.

Tepkiye yol açan paylaşımın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlatılan Ayhan hakkında Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, milletvekili Ayhan'ın yaptığı paylaşım ile terör örgütünün propagandasını yaptığını belirterek cezalandırılmasını istedi. İbrahim Ayhan'ın katılmadığı duruşmada söz alan avukatı Sevda Çelik Özbingöl ise müvekkilinin yöneltilen suçu işlemediğini ve muhalif siyasi kimliğinden dolayı yargılandığını öne sürerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından milletvekili Ayhan'a 'Terör örgütü propagandası' yapma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayhan'ın avukatı Özbingöl, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:45
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