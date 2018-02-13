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HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tukuksuz yargılandığı davada, 25 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

13 Şubat 2018 Salı 12:25
HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tukuksuz yargılandığı davada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Beştaş'ın 'terör örgütü üyesi olmak', 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kıştırtırma' suçlarından 25 yıla kadar hapis ile cezalandırlmasını istedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ocak 2017 tarihinde tutuklanan ve 21 Nisan'daki ilk duruşmada tahliye edilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Beştaş, katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşma esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, 2014 yılının Ekim ayında IŞİD'in Kobani'ye saldırması üzerine HDP MYK'sında halkın sokağa çağrılmasına yönelik bir çağrı yapıldığını söyledi. Çağrılardan sonra, 6-8 Ekim olayları olarak bilenen vahim olayların birçok ilde meydana geldiğini belirten savcı, ülke genelinde yaygın toplumsal şiddet hareketlerinin gerçekleştiğini ifade etti. Olaylar sırasında çok sayıda öldürülme ve yaralama olayının meydana geldiğini anlatan savcı, HDP yetkilileri ve sanık tarafından böyle bir çağrının sonuçlarını ne olacağının bilinmemesinin mümkün olmadığını belirten savcı, bu sonuçların meydana geldiğini kasıtlı olarak amaçlandığını ve teşvik edildiği kaydetti.

Olayların devam etttiği günlerde terör örgütü PKK güdümünde yayın yapan organlardaki çağrıların dikkat çekici olduğunu belirten savcı, sanık Beştaş'ın HDP MYK üyesi olduğunu ve söz konusu çağrının HDP'nin resmi twitter hesabında yapıldığını kaydetti. Yapılan çağrıdan tüm MYK üyeleriyle birlikte sanığın da cezai anlamda sorumlu olduğunu belirten savcı, terör örgütünün sözde lideri Karayılan">Murat Karayılan'ın kendi sosyal medya hesabında halkın kanunsuz eylem yapması yönende çağrıda bulunduğunu ifade etti. Gerek HDP MYK'sının gerekse terör örgütünün eylem çağrılarının aynı söylemleri içerdiğini vurgulayan savcı, eylem çağrısı sonucunda ülke genelinde vahim nitelikte olayların meydana geldiğine dikkat çekti. Sanığın örgütün talimatı doğrultusunda hareket ettiğini belirten savcı, Beştaş'ın terör örgütü hiyerarşik yapısı dışında değerlendirilemeyeciğini ifade etti.

2015 yılında meydana gelen Sur olaylarına dikkat çeken savcı, terör eylemlerinin ardından sokağa çıkma yasağı uygulandığını bu yasağı ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarını protesto etmek amacıyla yasadışı PKK terör örgütü güdümünde yayın yapan organlarda eylem çağrıları yapıldığını kaydetti. Bu çağrılar üzerine 13 Eylül 2015 günü HDP organizesinde basın açıklamasının yapıldığını belirten savcı, açıklamanın ardından grubun sokağa çıkma yasağı bulunan Sur ilçesine girmeye çalıştığını vurguladı. Polise yönelik taşlı saldırı olması üzerine gruba müdehale edildiğini belirten savcı, aynı gün saat 15.00'te yeniden toplanan eylemci grubun içinde Beştaş'ın da bulunduğunu ifade etti. Sur ilçesine girmeye çalışan grubun polise taşlı saldırıda bulunduğunu belirten savcı, Beştaş'ın örgüt çağrısı üzerine toplanan grup ile birlikte Sur ilçesine girmeye çalıştığını kaydetti. Savcı, Meral Danış Beştaş'ın açıklanan eylemler nedeniyle 'terör örgütü üyesi olmak', 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kıştırtırma' suçlarından, 11 yıldan 25 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

 

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:25
  1. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş

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