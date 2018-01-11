HDP'li vekile 8 yıl 1 ay hapis cezası
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.11 Ocak 2018 Perşembe 16:20
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince Edirne Cezaevinde 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını bozmuştu. Bozma kararında savunma hakkının kısıtlanmasını gerekçe gösteren mahkeme, Zeydan'ın tahliye talebinin ise reddine karar vermişti.