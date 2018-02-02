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HDP'li vekilden skandal sözler!

France 24 kanalına konuk olan HDP'li Garo Paylan, Afrin operasyonuyla ilgili olarak skandal ifadeler kullandı.

02 Şubat 2018 Cuma 21:45
HDP'li vekilden skandal sözler!

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken terör örgütü destekçileri boş durmuyor.

Önceki gün Ermeni örgütlerinin gecesinde Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a yalvaran HDP milletvekili Garo Paylan, France 24 kanalında Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili olarak skandal ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE AFRİN'DE SOYKIRIM YAPACAK"

Garo Paylan, Afrin operasyonunda 'sivillerin öldürüldüğünü' iddia ettikten sonra "Bir Ermeni olarak büyük korkularım var, çünkü 100 yıl önce aynı şey Ermenilere de yapıldı ve bu 'Ermeni soykırımı' ile sonuçlandı" dedi.

"ERDOĞAN HERKESİ GÖZALTINA ALIYOR"

Garo Paylan, hızını alamayarak "Erdoğan savaşa hayır diyen herkesi gözaltına alıyor" diyor.

MACRON'A ŞİKAYET ETMİŞTİ

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi tarafından Paris’te düzenlenen ve 'onur konuğu' olarak katıldığı akşam yemeğinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

"SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYORLAR"

Paylan, TSK ve ÖSO'nun Afrin operasyonunda sivilleri öldürdüğünü belirterek, duyarlılık çağrısı yapmıştı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:45
  1. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan
  2. Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi
  3. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  4. Garo Paylan
  5. Zeytin Dalı operasyonu
  6. Afrin operasyonu
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