HDP'li vekil Zeytin Dalı Harekatı'nı Avrupa'ya şikayet etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Filis Kerestecioğlu, AKPM'nin Genel Kurulu'nda Türkiye aleyhine sorular yöneltti.

"AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE'YE NE YAPACAK?"



Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'a "İki gün önce Sayın Erdoğan, Afrin'e savaş ilan etti. Bölgede birçok sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bu sırada Türkiye'de savaş karşıtı tüm barışçıl gösteriler şiddetle bastırılıyor. Bu konuyla ilgili Avrupa Konseyi ne yapmayı planlıyor?" sorusunu yöneltti.