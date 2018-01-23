Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP'li vekil Zeytin Dalı Harekatı'nı Avrupa'ya şikayet etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olan HDP Milletvekili Kerestecioğlu, Türkiye'yi Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı şikayet etti, 'ne yapacaksınız' dedi.

23 Ocak 2018 Salı 22:36
HDP'li vekil Zeytin Dalı Harekatı'nı Avrupa'ya şikayet etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Filis Kerestecioğlu, AKPM'nin Genel Kurulu'nda Türkiye aleyhine sorular yöneltti.

"AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE'YE NE YAPACAK?"

Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'a "İki gün önce Sayın Erdoğan, Afrin'e savaş ilan etti. Bölgede birçok sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bu sırada Türkiye'de savaş karşıtı tüm barışçıl gösteriler şiddetle bastırılıyor. Bu konuyla ilgili Avrupa Konseyi ne yapmayı planlıyor?" sorusunu yöneltti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 22:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme!
    1. Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme!
    2. HDP'li vekil Zeytin Dalı Harekatı'nı..
    3. Akademisyenlerden 5 dilde 'Afrin'..
    4. Erdoğan ve Macron'dan Afrin görüşmesi
    5. Bahçeli, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın..
    6. Emre Çolak sorunu! Kovuldu!
    7. Ümit Milli Takım’da Alpay dönemi
    8. Öldürülen YPG'liler topluca gömülüyor
    9. Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi..
    10. Sivas Belediyesi, nüfus tabelasına..
    11. Türk jetleri, terör örgütü PYD'nin..
    12. Hollanda'dan 'Afrin Operasyonu'..
    13. Dünya liderlerinin yaşını hiç merak..
    14. TSK vuruyor, Türkiye yükseliyor
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız..
    16. Sıra dışı olay! Beyni dışarıda doğdu!
    17. Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımına..
    18. Amerika'dan flaş Suriye açıklaması:..
    19. İzmir'de minibüs ile otomobil..
    20. ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e..
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı