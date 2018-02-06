HDP'li vekil saçmaladı: Afrin Türkiye'nin...

Bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Fırat, “Afrin, Türklerin Vietnam'ı olur diye bir söylem vardı... Bence bu doğru bir söylem. Bu ezici güç belki burada hakimiyet sağlar ama ABD'nin Güney Vietnam'da sağladığı imkanlar da aynı” diye konuştu.

İşte Fırat'ın açıklamaları:

"AFRİN TÜRKLERİN VİETNAM'I OLUR"

"Afrin, Türklerin Vietnam'ı olur diye bir söylem vardı... Bence bu doğru bir söylem. Bu ezici güç belki burada hakimiyet sağlar ama ABD'nin Güney Vietnam'da sağladığı imkanlar da aynı.

"AFRİN SONUN BAŞLANGICI OLUR"

Direniş gücü bence var. Türkiye dayanamayacağı kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Afrin sonun başlangıcı olur bu hükümet için. Rojava'da, Afrin'de uyanık bir Kürt halkı var; sayıları az ama bilinçliler.

İTİRAF ETTİ: ORADA SAVAŞANLAR SADECE KÜRTLER DEĞİL

Orada savaşanlar sadece Kürtler değil; Avrupa'dan, Türkiye'den, her yerden savaşçı var. Kobane kırılma noktasıydı bana göre; Türkiye'nin yaptığı en büyük hata, Kobani yorumlarıydı. Bu ilk kez global anlamda Kürt milli duygularının canlanmasına önayak oldu."