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HDP'li vekil saçmaladı: Afrin Türkiye'nin...

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat bir internet sitesine yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye art arda tehditler savurdu. Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendiren Fırat, "Afrin Türkiye'nin Vietnam'ı olur" dedi.

06 Şubat 2018 Salı 16:22
HDP'li vekil saçmaladı: Afrin Türkiye'nin...

Bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Fırat, “Afrin, Türklerin Vietnam'ı olur diye bir söylem vardı... Bence bu doğru bir söylem. Bu ezici güç belki burada hakimiyet sağlar ama ABD'nin Güney Vietnam'da sağladığı imkanlar da aynı” diye konuştu.

İşte Fırat'ın açıklamaları:

"AFRİN TÜRKLERİN VİETNAM'I OLUR"

"Afrin, Türklerin Vietnam'ı olur diye bir söylem vardı... Bence bu doğru bir söylem. Bu ezici güç belki burada hakimiyet sağlar ama ABD'nin Güney Vietnam'da sağladığı imkanlar da aynı.

"AFRİN SONUN BAŞLANGICI OLUR"

Direniş gücü bence var. Türkiye dayanamayacağı kayıplarla karşı karşıya kalabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Afrin sonun başlangıcı olur bu hükümet için. Rojava'da, Afrin'de uyanık bir Kürt halkı var; sayıları az ama bilinçliler.

İTİRAF ETTİ: ORADA SAVAŞANLAR SADECE KÜRTLER DEĞİL

Orada savaşanlar sadece Kürtler değil; Avrupa'dan, Türkiye'den, her yerden savaşçı var. Kobane kırılma noktasıydı bana göre; Türkiye'nin yaptığı en büyük hata, Kobani yorumlarıydı. Bu ilk kez global anlamda Kürt milli duygularının canlanmasına önayak oldu."

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:22
  1. Dengir Mir Mehmet Fırat
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Afrin

YORUM YAZ

  • mehemetmehemet11 dk önce
    canın öyle mi istiyor
  • M.E.AM.E.A15 dk önce
    önce sen kendini anlat,kılıçdar oğluyla canlı yayına çıkmıştın sayın mir,ne ticareti yaptığını anlat tırlarınla,biz geri zekalı bir millet deyiliz ,bidon kafalı dersiniz göbeğini kaşıyanlar dersiniz,ama kendi hakikatınızı anlatın,biz geçmişi unutmayız,geçmişimizi bilerek geleceğimize yürürüz,,istersen sende geçmişini anlat eyerki yüzün varsa.
  • SafiSafi58 dk önce
    Amerikan çocuğu seni örnek verdiğin şey bile Amerikan varionun bunun çocukları.
  • AbdiAbdi1 sa önce
    Aşağılık pislik ulan dünya yansa gözümüze gelmez sen anlayamadınmı türk milletini hala şerefsiz.
  • Osman19Osman191 sa önce
    Kendi vatanin aleyhine konusan, maas aldigi meclise, hazineye nankorluk eden ERMENIDIR, HACLI KOPEGI MUNAFIK FETODUR! BUNLARINKELLESI TEZ ALINMALIDIR
  • ArnavutArnavut1 sa önce
    Türk milletine hainlik eden kahrolsun.Kafir uşakları
  • Hayrettin amasyaHayrettin amasya1 sa önce
    ABD nin Vietnam’da Allah ı yoktu yani senin ve senin gibilerinin olmadığı gibi,fark
  • ZEKİ AKSUOGLUZEKİ AKSUOGLU1 sa önce
    terörislere cok acıyorsan sende terörislerle Türk askerine karşı savaşda viyetnam ı gör nasılmış viyetnam
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Seni yalak öyle diyecegine Kurt turk kardestir öyle diyordun erdoganin yaninda cayciyken simdi ne olduda Boyle kicina kalkti siz kurtlerin yuz karasisiniz biz kurtler vatanini bayragini seven inancli Kurt turkuz bizi bölemiyecek siniz hainler Allah sizi bildigi gibi yapsin
  • HamidoHamido1 sa önce
    Gavur un kafirin gönüllü köpek lerinin vekil avukatı. Göreceez.
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