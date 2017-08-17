Yeni provokasyon! HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan kendini kayalara zincirledi

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, tarihi Hasankeyf İlçesi'ndeki kayaların yıkımını protesto etmek için kendini tarihi mekanda bir kayaya zincir ile bağlayarak tek kişilik sözde protesto eylemi başlattı.

HDP'li Aslan, "Bu bireysel bir eylemdir, partim beni göndermedi. Beni buraya vicdanım zincirledi. Bu sorun çözülene kadar eylemime devam edeceğim. Diğer partilerden de bu sorunun çözümü için destek bekliyorum"dedi.



Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde risk oluşturdukları belirtilen kayaların yıkılması ile ilgili tartışmalar sürerken, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, yıkımı protesto emek için kendini bir kayaya zincir ile bağlayarak tek kişilik eylem başlattı.