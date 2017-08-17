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Yeni provokasyon! HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan kendini kayalara zincirledi

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, tarihi Hasankeyf İlçesi'ndeki kayaların yıkımını protesto etmek için kendini kayalara zincirledi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 18:26
Yeni provokasyon! HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan kendini kayalara zincirledi

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, tarihi Hasankeyf İlçesi'ndeki kayaların yıkımını protesto etmek için kendini tarihi mekanda bir kayaya zincir ile bağlayarak tek kişilik sözde protesto eylemi başlattı.

HDP'li Aslan, "Bu bireysel bir eylemdir, partim beni göndermedi. Beni buraya vicdanım zincirledi. Bu sorun çözülene kadar eylemime devam edeceğim. Diğer partilerden de bu sorunun çözümü için destek bekliyorum"dedi.

Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde risk oluşturdukları belirtilen kayaların yıkılması ile ilgili tartışmalar sürerken, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, yıkımı protesto emek için kendini bir kayaya zincir ile bağlayarak tek kişilik eylem başlattı.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:26
  1. hdp
  2. Mehmet Ali Aslan
  3. Hasankeyf
  • Adil OlunAdil Olun8 dk önce
    Gayet makul bi şekilde adam protesto ediyor..Doğal tarihi alan için yapıyor..Eleştiri yapabilirsiniz ama adil olun lütfen..Adam Hdpli olabilir ama adalet herkes için var.Hak meselesi
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi38 dk önce
    bune ya saka gibi bunlarnasil bir insan hep tiyatro herdalda oynuyorlar bu hainler bir kilictar oglunun kolunda bir pkk kilictar oglunun kolunda daha kötusu kilictar oglu fetönun kolunda bunlarin hepsini sureceksin almanyaya orda surdursunler particiligini onlara yakisir
  • MM44 dk önce
    Hentek kazdiklari zaman niye kendinizi kayalra baglamadiniz .
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