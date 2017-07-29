Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP’li vekil gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekilli Saadet Becerikli gözaltına alındı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:26
HDP’li vekil gözaltına alındı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında, davanın bir duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugün Ankara’dan Batman’a gelen Becerikli, havaalanında gözaltına alındı. Becerikli, ifadesi alınmak üzere Batman Adliyesine getirildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:26
  1. Ankara
  2. Batman
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    1. Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    2. Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor
    3. HDP’li vekil gözaltına alındı
    4. Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
    5. Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
    6. Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
    7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    8. Alaşehir’in yeni terminali açılış için..
    9. Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı
    10. Suriyeli işadamları ile istişare..
    11. TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    12. Yüzme kurslarına yoğun ilgi
    13. Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
    14. 2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
    15. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar..
    16. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine..
    17. Terör örgütüne bir darbe daha!
    18. 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    19. Seyir halindeki kamyonet yandı
    20. Katarlı hacıların yaşadıkları..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı