HDP’li vekil gözaltına alındı
HDP Batman Milletvekilli Saadet Becerikli gözaltına alındı.29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:26
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında, davanın bir duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugün Ankara’dan Batman’a gelen Becerikli, havaalanında gözaltına alındı. Becerikli, ifadesi alınmak üzere Batman Adliyesine getirildi.