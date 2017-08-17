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HDP'li vekil Aslan kendini kayaya zincirledi!

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, tarihi Hasankeyf İlçesi'ndeki kayaların yıkımını protesto etmek için kendini bir kayaya zincir ile bağladı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:49
HDP'li vekil Aslan kendini kayaya zincirledi!

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, tarihi Hasankeyf İlçesi'ndeki kayaların yıkımını protesto etmek için kendini tarihi mekanda bir kayaya zincir ile bağlayarak tek kişilik protosto eylemi başlattı.

HDP'li Aslan, "Bu bireysel bir eylemdir, partim beni göndermedi. Beni buraya vicdanım zincirledi. Bu sorun çözülene kadar eylemime devam edeceğim. Diğer partilerden de bu sorunun çözümü için destek bekliyorum"dedi. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:49
  1. HDP
  2. GÜNCEL Haberleri
  • FaikFaik1 sa önce
    Allah sizin gibi katilleri taş edecek inşAllah bekleyin.
  • HikmetHikmet1 sa önce
    Seni sonuna kar destekliyorum lütfen bağlı bulunduğun kayayı yıkmaya geldiklerinde de zincirleri çözme ama lütfen çözme belki kayayla beraber senide yuvarlarlr bizlerde butürtiyatrolardan kurtuluruz gündem de meşgul olmaz.
  • HikmetHikmet1 sa önce
    Seni sonuna kar destekliyorum lütfen bağlı bulunduğun kayayı yıkmaya geldiklerinde de zincirleri çözme ama lütfen çözme belki kayayla beraber senide yuvarlarlr bizlerde butürtiyatrolardan kurtuluruz gündem de meşgul olmaz.
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