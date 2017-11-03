Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP'li Sırrı, Türk otomobilini hazmedemedi

Yerli otomobil için dün imzalar atıldı, terör örgütünün siyasi kanadı HDP ise bunu hazmedemedi.

03 Kasım 2017 Cuma 15:46
HDP'li Sırrı, Türk otomobilini hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine harekete geçen ‘Babayiğitler’ Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding Türkiye'nin yerli otomobilini üretmek için imzaları attı.

2021'DE YOLLARDA OLACAK

Türkiye için tarihi bir önem taşıyan bu imzaların ardından yerli otomobilin 2021 yılında yollarda olacağı ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin 'marksist' kafalı Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Meclis'te yaptığı konuşmada yerli otomobili eleştirdi.

HDP RAHATSIZ OLDU

Bazı milletvekilleri tarafından "Allah’ımıza hamdolsun, safkan Türk otomobili yaptık" dendiğini duyduğunu ifade eden HDP'li Önder, bu sözlerden rahatsız olduklarını açık bir şekilde ifade etti.

"OTOMOBİLDE BİLE..."

"Bu mudur kabiliyet, bu mudur yönetim şekli?" diyen Sırrı Süreyya Önder,  "Biraz önce hemen sizin yanınızda oturan değerli vekil safkan otomobil yaptığımızı söyledi. “Safkan” diye neye deniliyor? Ben Google’a girdiğimde at, köpek ve kedi çıkıyor, hiç insanla ilgili böyle bir değerlendirme çıkmıyor, tamam. Otomobilde bile bir safkanlık şövenizmi her konuşmanızın patolojisine yansımış." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:46
  1. Hdp
  2. Sırrı Süreyya Önder
  3. yerli otomobil
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Adam laf salatası yapmaya bire bir. Hadi ordan uzun yol şoförü seni
  • kemalkemal1 sa önce
    Şİmdi verecem ayarı ağzımı bozacak kılıksız.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BİM'den ucuz et açıklaması
  1. BİM'den ucuz et açıklaması
  2. Altından tarihi rekor!
  3. 4 liraya bu arabayı kazandı
  4. Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak
  5. Soğuk hava balıkçıları sevindirdi
  6. O ülkelerden acil durum tatbikatı
  7. Başbakan açıkladı: 1-2 gün içinde...
  8. Amerika'da küçük uçak gölete iniş yaptı
  9. Asansörün halatı koptu, 8. kattan..
  10. Serbes'in yaptığı kazada görgü tanığı..
  11. Ankara'da 400 yıllık tarihi ev kül oldu
  12. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
  13. HSK'dan 4 yeni ihtisas mahkemesi daha
  14. İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve..
  15. Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler..
  16. 13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü
  17. Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı
  18. Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor
  19. Türkiye göndermişti, Rusya limanda el..
  20. Almanya’da 30 bin kişi kayıp
Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm
Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm