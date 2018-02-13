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HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

HDP Parti Meclis Üyesi Serpil Kemalbay, Çankaya'da adliyeye gittiği sırada gözaltına alındı.

13 Şubat 2018 Salı 17:32
HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

HDP Parti Meclisi üyesi Serpil Kemalbay, Ankara'da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, başkentte, Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto bahanesiyle 'halkı sokağa dökme ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan HDP Parti Meclis üyesi Serpil Kemalbay, Çankaya'da adliyeye gittiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Kemalbay'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 17:32
  1. Serpil Kemalbay
  2. Serpil Kemalbay gözaltı
  3. Ankara
  4. Çankaya
  5. Zeytin Dalı Harekâtı

YORUM YAZ

  • AlpAlp22 dk önce
    işte bu devlet geldi şşşşşş
  • Murat Murat 1 sa önce
    Kemal Kılıçdaroğlu'na İçeri alınması lazım en tehlikeli terörist Bence Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yüzde sekseni terörist olarak görüyorum Benim görüşüm bu çünkü adamla terör örgütleri ile birlikte hareket ediyorlar bir sürü ispatı var Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tam bir kaşarlı teröristler benim gözümde Çünkü %100 istediler mevcut fetö'den Peki neden her türlü gelir mevcut olduğu halde neden savcılar görevini
  • Ali kayaAli kaya1 sa önce
    Dun baskan bugun tutuklu.
  • abdoabdo1 sa önce
    en ağır cezayı verin ibret olsun fakat adalete güvenemiyoruz hala içi pis yargının. o sebepten arka kapıdan ya hemmen salıyorlar yada göz boyama yani cezaya teşvik cezasıyla hafiften salıyorlar vatan hainlerinin , vatan hainleri hakimleri. hsyk mı oda ne ne iş yapıyor oda onlardan. yargıda tepeden tırnağa reform şart. bak bakalım bunlar böyle bu vatan aleyhine tc sınırları içinde atıp tutabileceklermi şerefsiz pis pkk mahlukları
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