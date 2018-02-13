HDP'li Serpil Kemalbay gözaltına alındı

HDP Parti Meclisi üyesi Serpil Kemalbay, Ankara'da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, başkentte, Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto bahanesiyle 'halkı sokağa dökme ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan HDP Parti Meclis üyesi Serpil Kemalbay, Çankaya'da adliyeye gittiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Kemalbay'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.