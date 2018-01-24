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HDP'li Pirim ve Kaygısız terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

HDPBalıkesir İl Başkanı Bahise Pirim ile HDP Ayvalık İlçe Teşkilatı üyesi Şükrü Kaygısız, PYD/PKK terör örgütü propagandası ile Zeytin Dalı Harekatı'nı tahkir ve tezyif iddiasıyla gözaltına alındı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:34
HDP'li Pirim ve Kaygısız terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma  Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, PYD/PKK silahlı terör  örgütü propagandası yaptıkları, halen Suriye'nin Afrin bölgesinde  gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden tahkir ve tezyif  ettikleri belirlenen Pirim ve Kaygısız yakalandı. 

Pirim'in işlemleri, gözaltına alındığı Burhaniye ilçesinde,  Kaygısız'ın ise Ayvalık ilçesinde ilgili cumhuriyet savcılıklarının talimatları  doğrultusunda yürütülüyor.
 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:34
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