HDP’li milletvekili serbest bırakıldı
HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli serbest bırakıldı.30 Temmuz 2017 Pazar 12:57
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında, davanın bir duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Dün Ankara’dan Batman’a gelen Becerikli, havaalanında gözaltına alınmıştı. Batman Adliyesine götürülen Becerikli, ifadesinden sonra serbest bırakıldı.