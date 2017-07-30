Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP’li milletvekili serbest bırakıldı

HDP Batman Milletvekili Saadet Becerikli serbest bırakıldı.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:57
HDP’li milletvekili serbest bırakıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında, davanın bir duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Dün Ankara’dan Batman’a gelen Becerikli, havaalanında gözaltına alınmıştı. Batman Adliyesine götürülen Becerikli, ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:57
  1. Ankara
  2. Batman
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maraş dondurmasının lezzeti sınırları aştı
    1. Maraş dondurmasının lezzeti sınırları..
    2. Demirlere sıkışan kediyi itfaiye..
    3. Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    4. Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü
    5. 'Müslüman ve Arap ülkeleri susuyor'
    6. Askeri araç devrildi: 4 yaralı
    7. Ankara'da kaçak parfüm operasyonu
    8. Yatır sanıyorlar! Ama...
    9. O ülkede patlama! Çok sayıda ölü var
    10. Aksaray’da trafik kazası: 1 yaralı
    11. Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü, 4..
    12. Palet fabrikasında korkutan yangın
    13. 40 hektar ormanlık alan yandı
    14. Demircan: Sağlıkta ikinci dönüşüm..
    15. Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi:..
    16. Antalya’ya turist akını
    17. 204 şişe sahte içki ele geçirildi
    18. Beşiktaş'tan yüzyılın bombası..
    19. 78 kilo eroin ele geçirildi
    20. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Halktan HDP'ye tokat! Hiç kimse katılmadı...
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi