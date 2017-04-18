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HDP'li milletvekili hakkında yakalama kararı

HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir, hakkında çıkarılan "yakalama" kararı doğrultusunda ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

HDP'li milletvekili hakkında yakalama kararı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:56

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, hakkında çıkarılan "yakalama" kararı doğrultusunda ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Milletvekili Taşdemir, başka bir duruşmayı takip etmek üzere Diyarbakır Adliyesine geldi.

Burada Taşdemir, hakkındaki "yakalama" kararı nedeniyle ifadesi alınmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Taşdemir'in ifade işlemleri sürüyor.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP'li 8 milletvekili arasındaki Ağrı milletvekili Taşdemir hakkında "yakalama" kararı çıkarılmıştı.

Dosyada, firari olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Nurettin Demirtaş ve Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında da "yakalama" kararı bulunuyor.

Kaynak: AA

 
EtiketlerPKKDiyarbakırAğrıKCKSelahattin Demirtaş
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:56
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