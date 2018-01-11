HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü!

TBMM Genel Kurulu'nda bu akşam yapılan oturumda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında karar çıktı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ



Zana, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yapılan yemin oturumunda; yemin metnini değiştirip "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" demiş. Bu yemin kabul edilmemişti.